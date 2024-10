"Abbiamo valorizzato la città"

Un punto di partenza per un accordo di collaborazione tra municipalità, con l’obiettivo di promuovere la formazione professionale Its, insieme alle aziende e alle associazioni, per scambi culturali e di competenze in ottica di sviluppo del lavoro e dell’imprenditorialità. È quello che ha rappresentato il Forum Internazionale "Kazakhstan-Italy", che si è svolto a Milano con un evento ospitato da Villa Ghirlanda Silva. Protagoniste 40 imprese kazake e 30 imprese italiane, che si sono incontrate per sviluppare partnership, creare opportunità di scambi commerciali con una sessione di B2B. "Queste iniziative, di così alto rilievo istituzionale ed economico, creano una piattaforma di dialogo che facilita il commercio e gli investimenti tra i due Paesi, rafforzando i legami economici esistenti e segnano un passo importante verso una cooperazione sempre più forte tra i due Paesi, consacrando il ruolo del Kazakistan come ponte tra Europa e Asia Centrale", ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi.

L’Italia è uno dei principali partner economici del Kazakistan tra i paesi dell’Unione Europea e si colloca tra i primi tre partner principali in termini di volume di scambi commerciali. Negli ultimi 20 anni gli investimenti diretti italiani in Kazakistan hanno raggiunto i 7,4 miliardi di dollari. Oltre 300 aziende con capitale italiano vi operano con successo comprese grandi corporazioni come Eni, Sdf, PetroValves, Maire Tecnimont e altre.

"Siamo orgogliosi di esserne stati parte, anche per la nostra vocazione di città che vuole fortemente porsi sostegno allo sviluppo delle imprese e del lavoro - ha aggiunto il sindaco -. Mettere in rete e cogliere tutte le opportunità, come quella di questo bilaterale con il Kazakhstan, significa valorizzare la nostra città oltre i confini nazionali e valorizzare il ruolo dell’associazionismo, dell’impresa e del lavoro". Nel 2023, il volume totale degli scambi commerciali ha raggiunto i 16,1 miliardi di dollari, con un aumento del 7,8% rispetto all’anno precedente. Quest’anno, in base ai risultati dei primi 8 mesi, la tendenza di crescita continua, con un incremento degli scambi commerciali tra i nostri paesi del 33%, raggiungendo i 13,8 miliardi di dollari, inclusa una crescita delle esportazioni del Kazakistan del 36% (12,9 miliardi di dollari).

Laura Lana