Abbandono dei rifiuti, controlli sul territorio. Cittadini denunciati e multati (500 euro)

Una denuncia per trasporto illecito di rifiuti speciale e pericolosi e una sanzione amministrativa di 500 euro. Giro di vite dalla polizia locale e dell’ufficio tecnico comunale di Cornaredo contro l’abbandono dei rifiuti. All’indomani dell’inasprimento delle sanzioni per chi getta i rifiuti domestici nei cestini comunali e dell’avvio di una campagna di controlli, sono arrivati i primi risultati. Un cittadino è stato sorpreso e multato per aver buttato un sacco di rifiuti domestici in uno dei cestini comunali. Una brutta abitudine che hanno molti, ma che ora potrebbe costare davvero molto caro.

Il giorno dopo, durante i controlli mirati alla tutela dell’ambiente, un equipaggio del comando di polizia, è riuscito a fermare un altro cittadino che trasportava ingenti quantità di rifiuti speciali e pericolosi, pronti allo smaltimento con dubbie modalità. Il cittadino è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di trasporto illecito di rifiuti pericolosi. Il veicolo con il quale circolava è stato sottoposto al sequestro preventivo.

"La polizia locale è molto attenta alle problematiche che attengono alla tutela dell’ambiente. Stiamo lavorando e continueremo a farlo affinché sia possibile individuare tutti gli autori degli abbandoni di rifiuti e sanzionarli per questo con lo scopo di mantenere la città più pulita", dichiara il comandante Domenico Giardino. Per l’amministrazione comunale il rispetto delle norme sul conferimento dei rifiuti non è solo una questione di legalità, ma anche di rispetto per l’ambiente e per la comunità. Per questo motivo ha avviato un progetto di educazione ambientale destinato alle scuole dove gli studenti diventeranno ambasciatori delle buone pratiche anche presso gli adulti. Ro.Ramp.