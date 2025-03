Abbandoni dimezzati grazie all’IA

Abbandoni dimezzati, anche grazie all’intelligenza artificiale. Ad annunciare il risultato raggiunto - dati alla mano - è il Politecnico di Milano. Il tasso di abbandono è passato dal 20 al 10%. Sono state analizzate diverse coorti di studenti del primo anno di laurea triennale in Ingegneria, dal 2010 al 2019, ovvero un campione di oltre 110.000 studenti. Attraverso algoritmi di machine learning l’ateneo è riuscito a prevedere in anticipo quali sarebbero stati gli studenti a rischio di abbandono, intervenendo prima con soluzioni mirate, tutor (anche tra pari) e supporti psicologici. Il campione finale analizzato comprende le carriere concluse (31.071, di cui il 62,7% si è laureato, il 21,7% ha abbandonato prima del terzo semestre, e il 15,6% ha abbandonato più tardi). Dai dati è emerso l’ostacolo alla partenza: gli studenti che non ottengono crediti significativi nel primo semestre sono più propensi ad abbandonare mentre i compagni che iniziano con un buon numero di crediti mostrano una probabilità significativamente inferiore di interrompere il percorso universitario. Come chi riceve borse di studio: anche il supporto socioeconomico è un fattore chiave per ridurre l’abbandono, soprattutto tra studenti provenienti da contesti svantaggiati. "Aumentare il numero di laureati e ridurre l’abbandono universitario sono obiettivi strategici per lo sviluppo del nostro Paese – sottolinea Stefano Ronchi, vicerettore per la Didattica (foto) –. Come Politecnico, vogliamo mettere i nostri studenti nelle condizioni di affrontare con fiducia il loro percorso fin dall’inizio, fornendo loro le competenze necessarie per comprendere, sviluppare e utilizzare tecnologie sempre più sofisticate, fondamentali per le sfide del futuro". Si lavora anche su strumenti e metodi didattici.

Si.Ba.