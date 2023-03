A4, quarta corsia dinamica tra svincolo Cormano e viale Certosa: cos’è e a cosa serve

Traffico in A4

L’intelligenza artificiale applicata alla viabilità. Aprirà al traffico domani mattina un primo tratto della quarta corsia dinamica sull'autostrada A4, compreso tra lo svincolo di Cormano e lo svincolo di viale Certosa in direzione di Torino, già dotato della nuova configurazione.

Si tratta di un assetto innovativo che riguarderà complessivamente 10 km di A4 e che offre la possibilità di dedicare al flusso veicolare la corsia di emergenza, quando le condizioni di traffico lo richiederanno e quando la stessa non risulterà interessata da eventi o dal transito di veicoli di soccorso.

Grazie al progetto di potenziamento portato avanti da Autostrade per l'Italia, la A4 tra Cormano e Viale Certosa sarà il primo asset in Italia ad essere dotato di un sistema di gestione dinamico in un contesto a 4 corsie, caratterizzato da un sistema altamente tecnologico AID (Automatic Incident Detection) in grado di rilevare le condizioni della piattaforma autostradale e di segnalare opportunatamente all'utenza lo stato di apertura o chiusura della corsia di emergenza.