A1 bloccata: un incidente causa cinque chilometri di coda in direzione Milano

Santo Stefano nel segno del traffico. Oggi, martedì 26 dicembre, in tanti si sono messi in macchina per raggiungere le località scelte per le ferie natalizie e il capodanno. Una situazione che ha creato code e rallentamenti in direzione di Milano a causa di un incidente, avvenuto poco dopo le 11 sulla A1 Milano-Napoli al km 158, tra Modena sud e Modena nord.

Il traffico è bloccato e si registrano cinque km di coda. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.