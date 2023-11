A scuola sì, ma non basta. Incontri in bar e locali

Sbarca anche a Bresso il progetto “Bici sicure 2023“, finanziato da Regione Lombardia e organizzato dal Comune di Bresso, con una serie di incontri tenuti dalla polizia locale cittadina nei bar, nelle parrocchie e negli spazi di aggregazione sociale. Questa mattina, dalle 9.30, i vigili del comando di via Lurani saranno presenti in un locale pubblico di via Leonardo da Vinci 1, per sensibilizzare i ciclisti sui rischi e sui comportamenti corretti da adottare quando si pedala sulle strade; in territori comunali a ridosso della metropoli, appunto come quello bressese, saper utilizzare in sicurezza le bici e i monopattini è fondamentale sia per gli adulti che per i ragazzi. Nella vicina Cormano, invece, il ciclo delle iniziative di “Bici in sicurezza“ ha previsto e prevede una ventina di eventi, sia nei locali pubblici che nei plessi scolastici delle elementari e delle medie: in questa settimana sono stati tenuti 3 incontri alla media "Alessandro Manzoni" di via Adda e 2 all’elementare "I° Maggio" di via Ariosto.

Giuseppe Nava