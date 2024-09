A scuola in bici in sicurezza accolti dal “butterfly garden“

Una nuova ciclopedonale e il “butterfly garden“ (tre fioriere all’ingresso della scuola con essenze che attireranno le farfalle). Il nuovo anno scolastico parte all’insegna dell’ambiente e della bellezza per gli alunni della scuola media accolti da una serie di novità. Oltre alla dirigente scolastica e alle insegnanti, c’erano la sindaca Lidia Reale, l’assessora all’istruzione Daniela Gironi e l’assessore ai lavori pubblici Alberto Cervi. La sindaca ha illustrato brevemente il progetto di riqualificazione realizzato durante l’estate, con una pista ciclopedonale che permette agli studenti di raggiungere la scuola in sicurezza e le fioriere che rappresentano un elemento di bellezza per l’intera area d’ingresso dell’istituto.

"Abbiamo voluto costruire un percorso protetto per gli studenti – spiegano la sindaca Reale e l’assessore Cervi – affinché possano arrivare a scuola in bicicletta o a piedi senza alcun pericolo. Nell’ambito di questo progetto, abbiamo voluto riqualificare l’area all’ingresso della scuola, pensando a una serie di elementi che caratterizzano il nostro territorio: l’aggregazione, l’ambiente e le farfalle. Da qui l’idea di creare in tre grandi vasi colture in grado di attirare i lepidotteri".

Nella targa posta in prossimità delle grandi fioriere, una citazione di Albert Einstein: "Continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai mai quali cresceranno, forse lo faranno tutti". E un messaggio dell’amministrazione: "Abbiamo realizzato per voi il “butterfly garden“. È l’augurio che tutti gli studenti e le studentesse della secondaria di primo grado si trasformino, al termine del percorso scolastico, in splendide farfalle capaci di volare e di diventare protagoniste di un futuro ricco di successi".

Massimiliano Saggese