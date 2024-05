A San Zenone una gara a due. La sindaca Arianna Tronconi e lo sfidante Massimo Boccardi

Un paese-cintura tra il Milanese e il Lodigiano, da un lato l’autostrada A1, dall’altro la ferrovia. Con 4.500 abitanti, anche San Zenone al Lambro si prepara all’appuntamento con le urne, l’8 e il 9 giugno, per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale. In corsa due candidati: la prima cittadina uscente Arianna Tronconi, che tenta il bis con la lista "Il nostro paese", e lo sfidante Massimo Boccardi, alla guida di "San Zenone domani", una compagine civica con l’appoggio esterno di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc.

Decisa a continuare il percorso intrapreso "per dare un valore aggiunto al paese", Arianna Tronconi, 56 anni, educatrice, ripercorre un quinquennio "non facile, condizionato da un lato dalla pandemia da Covid, dall’altro dalla necessità di un restyling di numerosi edifici e spazi pubblici. Da qui siamo partiti, installando il fotovoltaico su scuola elementare, municipio e impianti sportivi. Proprio gli impianti sportivi saranno oggetto di ulteriori riqualificazioni in futuro: è quanto vogliamo realizzare, in caso di riconferma". "Sono ora in corso la costruzione di un asilo-nido e della mensa scolastica - prosegue -, mentre al posto della vecchia tensostruttura sorgerà un centro polifunzionale. Nel complesso, abbiamo progettato opere per oltre 11 milioni di euro, 5 milioni 700mila dei quali sono stati poi finanziati".

Ex assessore e vicesindaco (incarichi che ha rivestito durante l’amministrazione Fedeli), il 64enne Massimo Boccardi, assicuratore, torna sulla scena politica "per passione". Agevolazioni sulla Tari e un potenziamento del trasporto pubblico, a partire dall’autobus Z420, sono solo alcuni dei temi del programma elettorale, che comprende anche un incremento della sicurezza e l’istituzione di un consigliere delegato per ogni frazione, così da raccogliere segnalazioni e suggerimenti in maniera mirata. "C’è bisogno di una manutenzione più puntuale degli spazi pubblici, dai parchi alle strade, e di un rilancio delle strutture sportive - spiega Boccardi -: la piscina è chiusa da un anno per mancanza di progettazione, prima ancora che per l’atto vandalico che l’ha colpita nel 2023".

Per entrambi i candidati, questi e i prossimi giorni saranno decisivi per ultimare la campagna elettorale e cercare d’intercettare anche i più indecisi.