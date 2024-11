A Rho la prima di sir Pappano: "Felicissimo di questo debutto"

Hanno scelto il Teatro civico Roberto de Silva di Rho per aprire la tournée italiana sir Antonio Pappano, tra i direttori d’orchestra più ammirati al mondo, e la Chamber Orchestra of Europe, composta da 58 musicisti con Bertrand Chamayou al pianoforte. L’appuntamento che apre la stagione musica del teatro si terrà sabato 9 alle 20.30. Pappano, pianista, direttore musicale della Royal Opera House Covent Garden dal 2002 al 2024, dalla stagione 2023/2024 è direttore della London Symphony Orchestra e anche direttore emerito dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia. "Sono felicissimo di andare per la prima volta a Rho con la Chamber Orchestra of Europe per inaugurare la nostra tournée italo-europea – spiega –. Il rapporto con questo complesso è una delle cose più importanti nella mia carriera come direttore: la musicalità, la gioia del fare musica e la tenacia di essere sempre più vicini alla visione di qualsiasi compositore sono una meraviglia. Il programma è molto particolare e divertente. Si basa su due balletti, “La creation du monde“ di Milhaud e “Fancy free“ di Bernstein. Si celebra l’influenza del jazz sui compositori classici. Sono estasiato che il pianista francese Bertrand Chamayou sia il solista". Dopo Rho, sir Pappano sarà in tournée a Brescia (10 novembre), Modena (11 novembre), Torino (12 novembre) e Udine (14 novembre). Il programma dedicato alla musica francese e americana del ‘900 inizia appunto con “La création du monde“, balletto del compositore francese Darius Milhaud, intriso di atmosfere jazz, ritmi caraibici e modulazioni blues. A seguire il “Concerto per pianoforte n. 2“ di Saint-Saëns, probabilmente uno dei più noti del repertorio pianistico di tutti i tempi. Chiudono il programma le Variazioni per pianoforte e orchestra su “I got rhythm“ composte tra il 1933 e il 1934 da Gershwin, e “Fancy free“.

Il concerto è organizzato con il sostegno della Fondazione Roberto de Silva e Diana Bracco. "Ho un legame forte col Teatro civico – commenta Diana Bracco – e sono felice che le nostre Fondazioni, insieme al Comune, abbiano raggiunto questo grande risultato: fare iniziare da Rho la tournée italiana della Chamber Orchestra of Europe diretta da sir Antonio Pappano".