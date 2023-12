A Garbagnate e Rho arriva Marco Bosio

Cambio ai vertici dell’Asst Rhodense. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha nominato Marco Bosio (nella foto) come nuovo direttore generale. Prende il posto di Germano Pellegatta, arrivato nell’azienda ospedaliera di Garbagnate a settembre 2021, che ora va in pensione. Sessantuno anni, in quota a Forza Italia, Bosio lascia la poltrona di direttore generale dell’Asst Niguarda Milano che aveva assunto a inizio 2019. Laureato in medicina e chirurgia all’Università Statale di Milano, con specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, Bosio ha maturato una lunga esperienza nell’ambito della Direzione generale sanità di Regione Lombardia. Ha lavorato nell’azienda ospedaliera di Lecco, è stato direttore sanitario del San Matteo di Pavia. In seguito nell’azienda ospedaliera di Desio e Vimercate e al Policlinico di Roma. Nel 2016 è tornato in Lombardia come direttore generale della nuova Ats Città metropolitana di Milano. Inizierà il nuovo lavoro il 1° gennaio. Ro.Ramp.