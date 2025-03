A fuoco il tetto della chiesa, pompieri in azione: nessun ferito

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di ieri in una porzione del tetto della parrocchia "Gesù Salvatore", in via Manzoni a Basiglio. Per fortuna non ci sono stati feriti, tanto più che, al divampare delle fiamme, in chiesa non erano presenti fedeli. Il rogo è stato domato da quattro squadre dei vigili del fuoco, intervenute da Milano per mettere in sicurezza l’area.

Sul posto è arrivata, per precauzione, anche un’ambulanza del soccorso sanitario. Presenti, inoltre, polizia locale e protezione civile. La sindaca di Basiglio Lidia Reale ha effettuato un sopralluogo, per accertarsi dell’accaduto e seguire di persona le operazioni di soccorso. Sono in corso gli approfondimenti per chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’accaduto. Da qualche tempo il tetto della chiesa è interessato da lavori di ristrutturazione. La notizia dell’incendio si è diffusa rapidamente nella zona, dove più di un cittadino ha notato la coltre di fumo che si alzava verso il cielo. A.Z.