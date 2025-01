A dicembre fuggì dopo lo schianto. Ora rischia 3 anni

Nonostante il pirata della strada non fosse facilmente rintracciabile nei luoghi dove solitamente dimorava, è stato raggiunto e identificato attraverso un attento lavoro eseguito con appostamenti e con la comparazione di ulteriori indizi da parte della polizia locale. A dicembre, in viale Fulvio Testi, gli agenti di Cinisello Balsamo avevano rilevato un incidente stradale con feriti in cui il responsabile si era dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. In questi giorni si sono concluse le indagini che hanno portato all’identificazione del conducente dell’auto. Grazie ai rilievi sul posto del sinistro e alle informazioni raccolte sul posto, è iniziata la ricerca del possibile trasgressore. Ora il pirata è stato denunciato per omissione di soccorso e rischia una pena fino a tre anni di reclusione. Nello scorso anno solo a Cinisello sono stati accertati 35 reati connessi a incidenti stradali, per la maggior parte omissioni di soccorso e guida in stato di ebbrezza. Dai dati emerge inoltre che circa il 90% delle omissioni ha avuto come esito l’identificazione e la denuncia del colpevole. Inoltre, si rileva che il 52% dei reati stradali abbia come responsabile uno straniero. La.La.