A City in Mind, progetti in concorso. Sul podio gli studenti di Pregnana: "Vince la creatività delle scuole"

Ben 1450 studenti dalle scuole primarie all’università e 4mila euro come premio per i migliori progetti. Partecipazione record alla VIII edizione di "A City in Mind. A tutto Ste(a)m!", il concorso che ha come obiettivo valorizzare l’impegno e le attività delle scuole nell’ambito delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Progetto corale del distretto dell’innovazione, il concorso è promosso da Arexpo, Lendlease e Fondazione Triulza, l’ultima edizione si è sviluppata grazie alla partnership con Irccs Ospedale Galeazzi - Sant’Ambrogio e Microsoft e alla collaborazione con Human Technopole, Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano e Jrc - Commissione Europea. "Attraverso il Concorso A City in Mind, valorizziamo le attività più creative che le scuole sono in grado di mettere in campo attivando i bambini e i ragazzi in percorsi di co-progettazione, con l’obiettivo di stimolare gli istituti scolastici nel coniugare nella didattica l’uso di tecnologie e innovazioni insieme alla consapevolezza dell’impatto sociale e ambientale dei progetti", sottolinea Massimo Minelli, presidente di Fondazione Triulza. Al concorso hanno partecipato con 28 progetti, 23 scuole e istituti di 13 Comuni lombardi. Otto i progetti che si sono aggiudicati i 4mila euro in premi. Per le primarie primo posto per il progetto della Manzoni di Pregnana. Anche il Premio speciale Microsoft è andato alla primaria pregnanese per il progetto "Steam project: Impariamo il Coding, divertendoci". Ro.Ramp.