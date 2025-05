A Cinisello parte l’EduFest. Recalcati, Allevi, Poretti. Focus sui nuovi “equilibri“

Sarà lo psicanalista e saggista di fama internazionale Massimo Recalcati ad aprire la nuova edizione di Edufest, con una lectio magistralis sul senso della legge e la funzione delle regole per ripensare l’educazione. Domani alle 18 il parco di Villa Ghirlanda Silva ospiterà per la seconda volta, fino a domenica, un evento unico dedicato a insegnanti, educatori, professionisti della formazione, psicologi, ragazzi, famiglie, ideato dalle cooperative Progetto A e Orsa e curato da Roberto Prencipe e Alessandro Quattrino. "La parola chiave di questa edizione è “equilibri”, perchè in un’epoca segnata da cambiamenti, conflitti e frammentazioni, il mondo dell’educazione è chiamato a trovare nuovi equilibri capaci di sostenere la complessità delle relazioni umane e delle sfide sociali contemporanee".

Il festival è arrivato alla sua quarta edizione, con numeri in continua crescita: oltre 100 eventi realizzati, 18mila partecipanti, 77 ospiti che hanno condiviso la loro esperienza. Solo in questa tre giorni sono attese più di 8mila persone. Adolescenza, gestione delle emozioni, il complesso rapporto tra scuola e "strada", ma anche arte, empowerment e tanta scienza nel ricco programma. Sabato alle 17 l’EduTalk regalerà un viaggio nell’interiorità con "Equilibri interni": sul palco si susseguiranno il compositore Giovanni Allevi, la divulgatrice Silvia Calcavecchia, la campionessa di arrampicata Beatrice Colli e psicologa clinica e Young Global Changer 2025 Laura De Dilectis. Alle 21 ci sarà anche spazio per la comicità - non priva di riflessioni - con Giacomo Poretti e Alberto Ravagnani. Domenica sarà dedicata al mondo della scuola, con i talk al tavolo del World Café (dalle 10 alle 12,30), l’esperienza diretta di Eugenia Carfora, la preside modello, e di Alessio Mariani in arte Murubutu, autore rap e docente di storia e filosofia (dalle 15 alle 17). L’ultima sessione vedrà la chiusura del festival con "Il cambiamento che ci piace", titolo della performance affidata a Vincenzo Schettini, fisico, musicista e popolare influencer scientifico che torna all’Edufest dopo il successo della passata edizione. Per tutta la durata della kermesse, ci saranno laboratori dai 3 ai 14 anni (panificazione, realtà virtuale, costruzione, agilità), oltre a jam session, tornei sportivi, attività di urban culture dedicati alla fascia 13-18 anni.