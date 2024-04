A Buccinasco nasce "Dillo!" uno spazio da condividere

Nasce il progetto sociale “Dillo!” a cura di Auser AttivaMente Buccinasco con il patrocinio del Comune. Allo Spazio Memo, bene confiscato alla criminalità in via Tobagi, si formeranno gruppi di auto mutuo aiuto per giovani (pomeriggio) e per adulti (sera) per offrire una volta alla settimana uno spazio dove incontrarsi e condividere dubbi, pensieri e fatiche, "nella totale assenza di giudizio - spiega Martina Villa, assessora alle Politiche sociali (nella foto) -. Chi vive situazioni di disagio spesso si sente isolato e sopraffatto dalle difficoltà, temendo il giudizio degli altri, tanto da non riuscire a parlarne. Con il progetto "Dillo!", in cui crediamo molto, desideriamo aprire uno spazio di reale ascolto e scambio, dandoci la possibilità di condividere le nostre paure e scoprire che sono anche paure di altri e che insieme possiamo diventare una risorsa per noi e per le persone che vivono situazioni simili. Ringrazio Francesca Ferralasco e Auser AttivaMente per questa opportunità che potrà offrire un sostegno a tanti genitori e ragazzi. Troppo spesso tendiamo a sottovalutare le difficoltà dei genitori nell’affrontare il cambiamento dei propri figli adolescenti. I gruppi di mutuo aiuto e ascolto potranno aiutarli, aiutarci, a condividere le nostre preoccupazioni e trovare insieme nuove soluzioni".

Francesca Grillo