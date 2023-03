Milano, il luminare delle protesi era corrotto: condannata anche Johnson&Johnson

L’ex primario del Cto-Pini, Norberto Confalonieri

Milano - Una condanna ad una sanzione pecuniaria di 250mila euro e la confisca di circa 100mila euro a carico di Johnson&Johnson. Si è chiuso così il processo milanese, davanti alla decima penale, nel quale la multinazionale farmaceutica era imputata per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti in una tranche dell’inchiesta, coordinata dall’aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Cristian Barilli che, il 18 gennaio 2021, aveva portato alla condanna per corruzione a 6 anni e 6 mesi dell’ex primario del Cto-Pini, Norberto Confalonieri. Confalonieri, stando alle risultanze delle indagini, tra il 2011 e il 2013 avrebbe favorito l’acquisto di protesi ortopediche della multinazionale in forza di un "accordo occulto" con due dipendenti dell’azienda (condannati in passato a 4 anni e 4 anni e mezzo) che prevedeva per lui "periodici compensi in denaro", l’invito a programmi televisivi e ad eventi scientifici, nonché "viaggi e soggiorni". La multinazionale era imputata davanti ai giudici Bertoja-Mascarino-Cantù Rajnoldi, per la legge 231 del 2001, perché non avrebbe adottato modelli organizzativi utili a "rilevare" ed "evitare" gli "accordi corruttivi" tra Confalonieri e i suoi dipendenti e che, tra l’altro, andavano a vantaggio, secondo l’imputazione, della stessa società, perché l’ospedale continuava ad acquistare le protesi dell’azienda...