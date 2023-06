15° Trofeo Leonardo Prezioso, parte domani la pedalata Randonnèe a Novate Milanese

Domani parte la quindicesima edizione del "Trofeo Leonardo Prezioso" organizzato dal G.S. Pedale Novatese ASD. Una pedalata Randonnèe, divisa in tre percorsi di 210, 140 o 70 chilometri, in base alla propria preparazione, le età e per tutte le gambe in forma. La partenza è organizzata alla francese, ovvero i partecipanti potranno partire a loro piacimento all’interno della finestra oraria 7.30-9 e 7.30-8.30. Il percorso di 70 chilometri prevede 300 metri di dislivello e il passaggio nella zona dei Colli canturini, il percorso medio di 140 chilometri con un dislivello di 1000 metri prevede il passaggio dai Colli canturini, San Fermo della Battaglia in provincia di Como e il Piccolo Stelvio in provincia di Varese. Il percorso lungo di 210 chilometri, un dislivello di 2200 metri, Colli canturini, San fermo della Battagli, salita Ardena e Monte Marzio, Piccolo Stelvio. Il trofeo è in memoria di Leonardo Prezioso, ex ciclista e iscritto al gruppo sportivo del Pedale Novatese. La premiazione avverrà sempre domenica, alle 17 nell’area mercato e i primi tre classificati riceveranno coppe e trofei. Saranno inoltre premiate le società con più partecipanti e quelle con più donne. D.F.