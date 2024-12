Milano, schiacciato tra il camion dei rifiuti e un’auto: muore operatore dell’Amsa di 52 anni

Milano – Drammatico incidente sul lavoro nella sede Amsa di via Zama a Milano, oggi 24 dicembre alle 18.20. Un operatore di 52 anni, italiano, dell’Azienda milanese servizi ambientali è rimasto schiacciato tra un mezzo della raccolta rifiuti e un’auto.

La scena dell'incidente

Sul posto la polizia

Soccorso in gravissime condizioni da un’ambulanza e da un’automedica, mandate sul posto da Areu, l’uomo è deceduto nei minuti successivi nonostante l’arrivo tempestivo degli equipaggi del 118 e di ogni tentativo messo in atto per salvargli la vita. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia scientifica, intervenuta nella sede Amsa alla periferia sudest della città per i sopralluoghi. Fra le ipotesi prese in esame, quella secondo cui l’uomo sarebbe sceso dal mezzo senza aver inserito il freno a mano, oppure con la marcia inserita: anche a causa della leggera pendenza, il camion dei rifiuti si sarebbe messo in moto e non gli avrebbe lasciato scampo.