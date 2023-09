Incidente in via Trasimeno a Milano: donna travolta e uccisa da un camion dei rifiuti, è stata trascinata per metri

Milano, 18 settembre 2023 – Ennesimo tragico investimento di pedone a Milano. Una donna di 75 anni è morta dopo essere stata agganciata dalla parte posteriore di un mezzo compattatore Amsa e trascinata per decine di metri, in via Trasimeno 8, a pochi passi da via Adriano, poco prima delle 11 di questa mattina. La 75enne era stata subito trasportata in ospedale ed era in arresto cardiocircolatorio, ma non ce l’ha fatta.

Donna travolta e trascinata da mezzo pesante Amsa in via Trasimeno

Ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Raffaele. Sul posto sono in corso i rilievi a cura della polizia locale. A soccorrere la donna sono intervenute due ambulanze e un'automedica.

13 foto La 75enne sarebbe stata agganciata dalla parte posteriore del mezzo Amsa. Trasportata in arresto cardiocircolatorio al San Raffaele di Milano, non ce l’ha fatta

Ed è il quarto pedone investito in 24 ore tra Milano e hinterland: domenica all'alba è morto in viale Jenner il 28enne Vassil Facchetti, falciato da una Mercedes nera scappata dopo l'impatto (il conducente si è costituito nelle ore successive, dopo aver in un primo momento sostenuto che l'auto gli fosse stata sottratta).

Poi ci sono stati stati altri due incidenti nel giro di un’ora: alle 19 in via Alemanni, a Cusano Milanino, due anziani, un uomo e una donna di 82 anni, sono stati travolti da un’auto. Lei è stata trasportata in codice rosso al Niguarda; lui in giallo al San Raffaele. L’autista, di 58 anni, si è fermato a prestare soccorso. Sono in corso le indagini a cura dei carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni.

Mentre alle 20, una Kawasaki ha preso in pieno una trentasettenne che stava attraversando via Emilio De Marchi a Milano, in zona Greco, fuori dalle strisce: la donna è finita in ospedale in condizioni ritenute molto preoccupanti. L’omicidio stradale del ventottenne Vassil Facchetti ha fatto salire a 7 il drammatico conto dei pedoni uccisi nel 2023.