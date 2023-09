Cade per inseguire detenuto evaso, nuovo intervento per l’agente eroe Carmine Di Rosa

Milano, 22 settembre 2023 - È stazionario ed è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico l'agente di Polizia Penitenziaria Carmine Di Rosa, rimasto gravemente ferito ieri mattina mentre cercava di fermare un detenuto evaso dall'ospedale San Paolo. Lo rende noto il bollettino medico dell'ospedale San Carlo in cui l’agente è ricoverato. Il 28enne, fanno sapere dall’ospedale, è “sedato farmacologicamente a scopo neuroprotettivo” ed “è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la stabilizzazione di frattura alla colonna” vertebrale. “Prosegue il monitoraggio dell'evoluzione delle lesioni e la valutazione clinico-strumentale”, mentre la prognosi rimane riservata.

L’inseguimento

Carmine Di Rosa è caduto nel vuoto ieri all’alba mentre inseguiva Nazim Mordjane, palestinese di 32 anni detenuto evaso dalla finestra del bagno del pronto soccorso. Il detenuto era stato accompagnato in ospedale mercoledì sera, ferito durante una lite con un altro recluso, scoppiata nel carcere di San Vittore dove si trovava dallo scorso 10 agosto per la rapina in concorso di un Rolex. Alle 5.25 l’evasione.

La caduta

L’agente De Rosa non ha esitato un istante e si è lanciato all’inseguimento del fuggitivo, che con un salto ha raggiunto un’aiuola a pochi metri dalla finestra del piano rialzato. Non è successo lo stesso per l’agente, che ha messo il piede in un’intercapedine tra l’area verde e il fabbricato, facendo un volo a testa in giù e atterrando almeno dieci metri più in basso. Il resto è cronaca di una corsa disperata in ospedale, dove le condizioni dell’uomo sono subito apparse critiche.