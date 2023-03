Weekend del 17, 18 e 19 marzo 2023: cosa fare a Milano

Zerocalcare alla Fabbrica del Vapore

Al museo per ammirare capolavori dell’arte o performance contemporanee, all’aperto in uno dei parchi cittadini o a spasso per fiere, gite fuori porta e sagre, oppure a teatro per assistere a spettacoli, concerti, musical e tanto altro ancora. Per il weekend del 17, 18 e 19 marzo Milano offre tantissimi appuntamenti per single, comitive e famiglie. Non resta che scegliere tra le tante proposte in calendario, senza dimenticare che domenica è anche la Festa del papà. Ecco gli appuntamenti da non perdere.

Sport

Domenica 19 marzo appuntamento con Stramilano la corsa non competitiva più famosa d’Italia che quest’anno festeggia la sua cinquantesima edizione. Ideata nel 1971, la Stramilano si articola con cadenza annuale in varie competizioni: quella agonistica sulla lunghezza della mezza maratona (21,09 km), quella non competitiva su un percorso lungo 10 km e quella per i più piccoli (Stramilanina) di 5 km. Quest’anno madrina della Manifestazione sarà Paola Di Benedetto, conduttrice radiofonica, showgirl e modella che, con la sua simpatia e il suo entusiasmo, accompagnerà i runner su ogni percorso di Stramilano. Alle 9 i primi a partire da Piazza Duomo saranno i partecipanti alla Stramilano 10 Km, la corsa non competitiva che vede corridori di ogni età e livello percorrere le vie più caratteristiche della città.

Feste e sagre

Da venerdì 17 a domenica 19 marzo, presso il Mercato Centrale Milano sono in programma tre giorni in onore di San Patrizio, patrono d’Irlanda e della patria di eccellenza della birra scura: l'evento si intitola Birra in Festa e ospita in esclusiva sei produttori artigianali di birra lombardi, che offrono una selezione dei loro prodotti da degustare acquistando i token all’Infopoint al centro del mercato di via Sammartini. Non mancano anche tre eventi speciali: venerdì 17 marzo alle ore 19.30 l'appuntamento è con lo spettacolo di stand-up comedy Ridere di Gusto con Robin Scheller di Zelig Lab e Mary Sarnataro delle Iene. Sabato 18 marzo alle ore 18.00 è in programma il concerto di musica irlandese tradizionale con The Northern Breeze Trio, band composta da Michel Balatti (flauto, whistles), Luca Rapazzini (violino) e Laura Torterolo (voce, chitarra). Domenica 19 marzo alle ore 16.30 e alle ore 18.00 si termina con il doppio appuntamento di Birra da master, una speciale masterclass con Efrem Borroni, esperto di birre, e lo chef Giacomo Salmoiraghi. La masterclass ha un costo di 20 euro a persona (previa prenotazione via email) ed è dedicata alle birre stout e ai sidri: durante l’attività è possibile imparare gli abbinamenti corretti ed inusuali tra cibo e birra, imparando ad utilizzarli in cucina.

A distanza di quattro anni dall'ultima edizione, da venerdì 17 a domenica 19 marzo, in concomitanza con San Patrizio - festa per eccellenza della cultura irlandese - al Carroponte di Sesto San Giovanni torna il St. Patrick's Irish Fest, dedicato a suoni, culture e prodotti tipici provenienti dall’isola di Smeraldo. L'evento si svolge presso lo Spazio Mil (via Granelli 1) e prevede un fitto programma di attività legate alla cultura e alla musica che fanno dell’Irlanda un paese unico al mondo. Ovviamente non mancano i prodotti tipici e la birra irlandese, elementi essenziali per festeggiare il weekend in pieno stile Irish. L'evento è a ingresso gratuito nei seguenti orari di apertura: venerdì 17 marzo dalle ore 18.00, sabato 18 e domenica 19 marzo dalle ore 12.00.

Da venerdì 17 a domenica 19 marzo a Legnano si svolge la Sagra degli arrosticini e della pasta cacio & pepe: l'appuntamento è presso la Contrada San Bernardino di Legnano, in via Somalia 3. L’evento si svolge in ambiente riscaldato e al coperto il venerdì e il sabato in orario 19.00-24.00 e la domenica in orario 12.00-15.00 e 19.00-24.00. La prenotazione è consigliata on line o telefonando al al 349 5382384.

Mercatini

Domenica 19 marzo torna l'appuntamento con East Market, l’evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare: nei consueti spazi di via Mecenate 88/A a Milano circa 300 selezionati espositori da tutta Italia presentano migliaia di oggetti insoliti e stravaganti: dai più ricercati capi d'abbigliamento vintage all'artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d'arredo. Come sempre accompagnano il mercatino le aree food & beverage. East Market Diner, dove si trovano la caffetteria e la bakery con prodotti da forno dolci e salati, due bar sempre aperti per tutta la durata della manifestazione e la food area con un'offerta sempre diversa di cucina internazionale e street food, senza dimenticare la tradizione italiana e anche proposte per vegani, celiaci e kids. Completa la manifestazione i dj-set con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato. East Market si svolge in orario 10.00-21.00 e l'ingresso costa 5 euro (ingresso gratuito per bambini fino a 12 anni).

Domenica 19 marzo debutta a Milano il Red Bazar sul Naviglio, nuovo evento promosso dagli organizzatori del Sabato di Lambrate in collaborazione con l’associazione Zona Darsena: un colorato market su strada dedicato al fatto a mano di qualità che accoglie oltre 60 artigiani e illustratori da tutta Italia. Domenica dalle 10.00 alle 18.00, passeggiando lungo l’Alzaia del Naviglio Pavese ed il primo tratto di via Magolfa, oltre a scoprire gli artigiani e artisti del Red Bazar, si possono gustare tante diverse proposte gastronomiche dei ristoratori di Zona Darsena, arricchite per l’occasione da gustosi food truck. Completano la festa le esibizioni di artisti e musicisti di strada tra musica e giocoleria. L'ingresso è libero e aperto a tutti.

Da giovedì 16 a domenica 19 marzo, il concept tedesco di shopping vintage eco-friendly VinoKilo torna negli spazi di Base Milano (via Bergognone 34, Milano) con una speciale edizione Wonderland per festeggiare 7 anni di Vinokilo dalla sua fondazione, 3 di Vinokilo Italia, la certificazione ufficiale B Corporation appena ottenuta e un 2022 chiuso con un tour in quattro grandi stazioni italiane da 57 mila visitatori unici. In programma quattro giorni di shopping con migliaia di capi vintage esposti su cremagliere e presentati al pubblico in maniera innovativa per un tuffo tra le migliori marche degli anni '60, '70, '80 e '90. L'ingresso all'evento VinoKilo Wonderland a Base Milano ha un costo di 3 euro (con prenotazione on line straconsigliata) e l'accesso è previsto nei seguenti orari di apertura: 12.00-20.00 giovedì 16 e venerdì 17 marzo; 10.00-20.00 sabato 18 e domenica 19 marzo. Venerdì 17 marzo, inoltre, in orario 21.00-24.00, Vinokilo ospita una speciale Karaoke Night con disco pianobar (ingresso 5 euro). I

Musica

Il Blue Note di Milano festeggia i suoi vent’anni con una serie di eventi speciali. Si comincia venerdì 17 marzo e sabato 18 marzo con due serate in compagnia del direttore artistico Nick The Nightfly che, accompagnato dalla sua Orchestra, ospiterà alcuni illustri ospiti. Sono infagtti attesi sul palco Mario Biondi, Simona Bencini, Matthew Lee e Chiara Civello venerdì 17 e Simona Molinari, Paolo Fresu, Nina Zilli, Dado Moroni e Ornella Vanoni sabato 18. Domenica 19 marzo i festeggiamenti proseguiranno con 'Open Night for Milano’, una serata di improvvisazione e virtuosismo che vedrà salire sul palco un quintetto di star del jazz italiano guidato dal pianista Dado Moroni.

Nuovo appuntamento con i concerti di Palazzo Marino in Musica: domenica 19 marzo, alle ore 11, in Sala Alessi sarà la volta di ’Candida, la Milano Classica’. I solisti di Milano Classica omaggiano un'importante mecenate dei nostri giorni, Maria Candida Morosini, che dal 1989 con il Fondo Morosini per la Musica e la Cultura sostiene molte realtà musicali tra cui propri l'Orchestra Milano Classica, protagonista della vita artistica milanese da oltre 30 anni. Il concerto ha in programma capolavori della musica da camera per archi, una delle passioni della signora Morosini: l'incompiuto Sestetto per archi di A. Borodin e il Sestetto per archi op. 70 Souvenir de Florence di P.I. Cajkovskij.

Mostre e musei

Ultimo weekend per ammirare la mostra grande fotografo ungherese Robert Capa al Mudec. Il percorso espositivo ripercorre attraverso oltre 80 stampe originali i principali reportage di guerra e di viaggio realizzati dal fotografo in un periodo storico particolarmente ricco di eventi che hanno segnato il Novecento. Alcuni scatti mai esposti prima in una mostra italiana. Orario di apertura 9-19.30. Giovedì e sabato fino alle 22.30. Ultimo giorno: domenica 19 marzo.

Fino al 12 marzo Palazzo Reale ospita la mostra “Bosch e un altro Rinascimento” a cura di Bernard Aikema, Fernando Checa Cremades e Claudio Salsi. Il percorso espositivo presenta un centinaio di opere d'arte tra dipinti, sculture, arazzi, incisioni, bronzetti e volumi antichi, inclusa una trentina di oggetti rari e preziosi provenienti da wünderkammer. In questo ricchissimo corpus spiccano alcuni dei più celebri capolavori di Bosch in dialogo con importanti opere di altri maestri fiamminghi, italiani e spagnoli, in un confronto che punta a spiegare al visitatore quanto l'altro Rinascimento non solo italiano e non solo boschiano negli anni coevi o immediatamente-successivi influenzerà grandi artisti come Tiziano, Raffaello, Gerolamo Savoldo, Dosso Dossi, El Greco e molti altri.

Fino al 23 aprile la Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano ospita la personale di Zerocalcare (Michele Rech). Alla mostra "Zerocalcare. Dopo il botto" è possibile ammirare oltre 500 tavole, tanto di "racconto" quanto con ritratti dei personaggi che sono ormai diventati cult per i fan di Zerocalcare, fumettista italiano tra le figure più interessanti, complesse e di denuncia della scena culturale contemporanea. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.30, sabato e domenica dalle 9.30 alle 20.30. Ultimo ingresso 60 minuti prima dell'orario di chiusura.

Fino al 16 aprile 2023 lo Spazio degli Archivi del Museo del Novecento di Milano ospita la mostra Fluxus, arte per tutti: edizioni italiane dalla collezione Luigi Bonotto a cura di Patrizio Peterlini e Martina Corgnati. La mostra analizza per la prima volta tramite pubblicazioni, opere e documenti il ruolo chiave dell’Italia nell’ambito di Fluxus, a sessant’anni dal festival FLuXuS Internationale FesTsPiELe NEUEsTER MUSiK di Wiesbaden del settembre 1962. Nato tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta grazie all’artista, architetto e organizzatore culturale George Maciunas, Fluxus si sviluppa soprattutto negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone, ed è al centro di una rivoluzione estetica e sociale che mira a intrecciare arti visive e performative, musica sperimentale e teatro dando anche vita a festival, happening e concerti con la volontà di eliminare la divisione nelle arti e, in generale, quella tra esistenza e creazione artistica.

Fino al 31 agosto 2023 il Teatro alla Scala di Milano e il Museo Teatrale celebrano Franco Zeffirelli a 100 anni dalla nascita (il grande regista nasceva a Firenze il 12 gennaio 1923) con la mostra “Zeffirelli: gli anni alla Scala”, a cura di Vittoria Crespi Morbio e arricchita da un documentario di Francesca Molteni.

Fino al 2 maggio il Museo del Duomo di Milano, all'interno delle Sale degli arazzi, ospita un approfondimento alla visita tra disegni, materiale d'archivio e video, per raccontare l'affascinante storia degli Arazzi Gonzaga, tra le opere più singolari del percorso. Cuore dell'esposizione '’Intrecci di seta, rame, inchiostro. La storia degli Arazzi Gonzaga’', sono i settecenteschi disegni preparatori per incisioni raffiguranti gli arazzi appartenenti alla famosa serie Storie di Mosè, per la prima volta presentati al pubblico dopo un accurato restauro.

Bambini

Sabato 18 marzo il negozio di giocattoli Fao Schwarz di Milano ospita, dalle 14.00 alle 20.00, il Super Mario Movie Party. In occasione dell’uscita al cinema del nuovo film firmato Nintendo e Illumination, i bambini possono scoprire e giocare nel negozio di via Orefici 15 con i personaggi ispirati al noto idraulico ora impegnato in un labirinto sotterraneo nella ricerca della principessa catturata. Miniature, ambientazioni, ma anche versioni extra large di Super Mario, del fratello Luigi e di tutti i loro amici, per ricreare le scene del nuovo film e partire con grandi avventure sulle ali della fantasia. E in omaggio per tutti i partecipanti, un gadget a tema. Ad accogliere bambini e appassionati, la magia di Fao Schwarz, dai soldati in divisa rossa agli iconici scenari che caratterizzano il marchio, come le grandi mongolfiere che catturano lo sguardo nel loro volo verso il piano superiore, il Dance-on-Piano da suonare a passi di ballo e la Clock Tower che ogni 30 minuti scocca le sue note e aspetta i più piccoli per divertenti sfide al gioco labirinto posto alla sua base. Fao Schwarz è aperto in orario continuato dalle 10.15 alle 20.00.

Domenica 19 marzo, alle 16, le Gallerie d'Italia propongono, in occasione della Festa del Papà, la visita guidata per famiglie Investigare ad arte: un percorso ricco di indovinelli, prove e quiz tra le opere d'arte della collezione permanente delle Gallerie d'Italia e della mostra in corso Mecenati, collezionisti, filantropi: dai Medici ai Rothschild. Per affrontarlo servono tanta curiosità, desiderio di sperimentare e di stupirsi, uno sguardo pronto a scovare ogni più piccolo dettaglio nascosto nelle opere d'arte, un pizzico di astuzia e passione per le domande. L'attività è indicata per bambini dai 5 agli 11 anni e ha un costo di 5 euro a persona, escluso il biglietto di ingresso al museo (intero 10 euro, ridotto 8 euro per over 65 e 5 euro per under 26; ingresso gratuito per under 18); è richiesta la prenotazione obbligatoria entro le ore 14.00 di venerdì 17 marzo, telefonando al numero verde 800 167619 o contattando le Gallerie d'Italia via email. In occasione della Festa del Papà, inoltre, domenica 19 marzo sono previsti biglietti ridotti per tutti i papà accompagnati dai bambini.

Domenica 19 marzo, sempre in doppia replica alle 11.00 e alle 14.30, al Teatro degli Arcimboldi di Milano arriva il musical Geronimo Stilton: nel regno della fantasia, uno spettacolo interamente cantato dal vivo tratto dall’omonima serie best seller dedicata alle avventure di Geronimo Stilton che, insieme a gnomi, folletti e draghi, deve salvare la Regina delle Fate Floridiana. Lo spettacolo - una produzione All Entertainment su licenza esclusiva di Atlantyca Entertainment Spa - è diretto e sceneggiato da Matteo Gastaldo, con le musiche originali di Fabio Serri. Biglietti (esclusi diritti di prevendita): platea gold 33,50 euro (ridotto 30,10 euro per under 14 e over 65); platea bassa 30 euro (ridotto 27 euro); platea alta 25 euro (ridotto 22,50 euro); prima galleria 20 euro (ridotto 18 euro).