Festa del papà: cosa fare domenica 19 marzo a Milano

Un papà e un figlio

Domenica 19 marzo è la Festa del papà. Una ricorrenza celebrata in tutto il mondo, ma non lo stesso giorno.

In Italia e nella maggior parte dei Paesi di tradizione cattolica è stata la scelta la data del 19 marzo perché ritenuto il giorno in cui morì San Giuseppe, padre putativo di Gesù, proclamato dalla Chiesa protettore dei padri di famiglia. Fino al 1977 in Italia il 19 marzo era un giorno festivo.

Oggi è invece un giorno feriale ma non mancano attività e ricorrenze legate alle celebrazioni, dai lavoretti fatti a scuola dai bimbi per i loro papà ai dolci tipici come le zeppole di San Giuseppe.

A Milano, la Veneranda Fabbrica del Duomo invita tutti i bambini a preparare un regalo speciale e solidale per il proprio papà. A seguito di una donazione pari o superiore a 10 euro, potrà essere richiesta una cartolina da colorare raffigurante la statua di un altro papà famoso nella religione cristiana: San Gioacchino. Simbolo senza tempo della paternità, la statua del santo è ancora oggi presente sul Duomo di Milano e, rivolto verso la Madonnina dorata che ascende al cielo, veglia sulla sua amata figlia e su tutti i cittadini milanesi. Per le donazioni a partire dai 50 euro inoltre, potrà essere richiesto anche un attestato di donazione da personalizzare con una dedica.

Domenica 19 marzo, i papà che accompagnano i figli alle Gallerie d’Italia di Milano, Napoli, Torino e Vicenza potranno avere una riduzione sul biglietto di ingresso. Alle Gallerie d’Italia di Milano alle ore 16:00 è in programma la visita guidata per famiglie ‘Investigare ad arte’: un percorso ricco di indovinelli, prove e quiz. Per affrontarlo serviranno tanta curiosità, desiderio di sperimentare e di stupirsi, uno sguardo pronto a scovare ogni più piccolo dettaglio nascosto nelle opere, un pizzico di astuzia e passione per le domande. Attività indicata per bambini dai 5 agli 11 anni.

Milan Open Tour, che propone due percorsi turistici in città sui caratteristici autobus a due piani con tetto scoperto panoramico, in occasione del 19 marzo farà viaggiare gratis tutti i papà.

Tanat’Ara, spazio dedicato ai bambini da 0 a 9 anni in viale Col di Lana, per domenica dalle 10.30 alle 12 propone un Laboratorio di riciclo con il papà al costo di 25 euro merenda inclusa.

L’Orchestra Sinfonica di Milano 'anticipa’ le celebrazioni a sabato 18 marzo, quando alle ore 16 propone all’Auditorium di largo Gustav Mahler ‘Un valzer per papà’ con musiche di Johann Strauss.