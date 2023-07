Weekend 14, 15 e 16 luglio 2023: eventi, sagre, mostre e cinema all’aperto. Cosa fare a Milano

Milano – Con l’estate ormai nel vivo e tanti milanesi in vacanza, chi resta in città ha solo l’imbarazzo della scelta tra le tante iniziative in programma per trascorrere il fine settimana tra concerti, sagre, mostre e cinema all’aperto. Ecco una rassegna di appuntamenti imperdibili.

CONCERTI

Weekend di concerti da non perdere a Milano. Sabato 15 luglio gli Iron Maiden saliranno sul palco dell’Ippodromo San Siro per l’unica data italiana di “The Future Past Tour”. La celebre band inglese si esibirà dal vivo in qualità di headliner di The Return of the Gods Festival Milano. Prima di loro saliranno sul palco Stratovarius, Epica, Blind Channel e The Raven Age.

Sempre sabato 15 luglio altro concerto evento a Milano. Gli Arctic Monkeys saranno all’Ippodromo La Maura, all'interno degli I-Days Milano Coca Cola. La band britannica, che ha vinto 7 Brit Awards e si è esibita alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra nel 2012, sarà preceduta sul palco da THE HIVES, esplosiva band svedese nata nel 1993 e con cinque album all’attivo e dal talentuoso cantautore Willie J Healey, giovane promessa della musica britannica.

EVENTI

Dal 30 giugno al 29 luglio si tiene la settima edizione edizione del Milano Latin Festival, che torna ad Assago nella storica location del Parcheggio Atm di viale Milanofiori. L’evento dedicato alla musica, al ballo, al folklore e alla cultura latino americana anche quest’anno propone un fitto calendario di eventi dedicato a milanesi e non, che possono ballare, degustare piatti tipici, conoscere la cultura, ma soprattutto ascoltare tanta musica dal vivo con i concerti dei migliori artisti del panorama internazionale della musica latina.

CINEMA

Il cinema all'aperto di AriAnteo torna, dopo qualche anno di pausa, alla Fabbrica del Vapore, in via Procaccini 4 a Milano. Dal 27 giugno al 22 settembre sono in programma quasi tre mesi di proiezioni con una selezione dei migliori film della passata stagione, ma anche anteprime, prime visioni, classici restaurati, concerti, eventi ed ospiti. A breve il calendario completo di AriAnteo Fabbrica del Vapore 2023 con film in programmazione, orari e biglietti.

Il cinema all'aperto di AriAnteo torna anche nella cornice di City Life, nel cuore della nuova Milano nata nell’ex quartiere della fiera milanese. Dal 21 giugno al 22 settembre in piazza Elsa Morante, ai piedi delle tre torri di City Life, sono in programma circa tre mesi di proiezioni con una selezione dei migliori film della passata stagione, ma anche anteprime, prime visioni, classici restaurati, concerti, eventi ed ospiti.

Il cinema all'aperto di AriAnteo torna anche quest'anno nel Chiostro dell'Incoronata a Milano: a partire dal 16 giugno al 3 settembre è in programma un'estate fitta di proiezioni con una selezione dei migliori film della passata stagione, ma anche prime visioni, incontri con gli autori e rassegne tematiche. AriAnteo Incoronata è la prima multisala all’aperto d’Italia, con due schermi e due sale con sistema audio stereo in cuffia wireless.

Anteo organizza anche la terza edizione del format itinerante Anteo nella Città: una serie di proiezioni nelle piazze di Milano in programma dal 15 giugno al 17 settembre (con una settimana di pausa a Ferragosto e una a settembre). Una programmazione di cinema di qualità su quattro ruote per raggiungere zone talvolta escluse da un’offerta culturale di cinema e audiovisivo e per restituire alle piazze la funzione di luogo di incontro, aggregazione e condivisione. Ecco la programmazione, le date e i luoghi: 14-21 luglio: Casa Jannacci, viale Ortles 69 (Municipio 5); 22-31 luglio: Villa Litta, viale Affori 21 (Municipio 9); 1-10 agosto: piazza Anita Garibaldi (Municipio 7); 18-27 agosto: Palazzina Liberty, largo Marinai d'Italia (Municipio 4); 28 agosto-6 settembre: piazza Leonardo da Vinci (Municipio 3); 11-17 settembre: Barrio’s, piazzale Donne Partigiane (Municipio 6).

L’arena estiva di cinema in cuffia di Mare Culturale Urbano torna anche nel 2023: per la ottava estate consecutiva, l’arena cinematografica all’aperto nella piazza di Cenni di Cambiamento di Milano, in zona San Siro, propone un fitto programma di proiezioni, a partire da giovedì 8 giugno 2023 e fino a settembre. Nella piazza di Cenni di Cambiamento, l’housing sociale a ridosso della Cascina Torrette in cui si trova Mare Culturale Urbano, dal giovedì alla domenica vengono proiettati i migliori film usciti al cinema , film d’autore, italiani e anche in lingua originale.

Dal 20 giugno al 22 settembre torna a Milano, per gli amanti del cinema all'aperto, l’Arena Chiesa Rossa che illumina le serate del Municipio 5 del Comune di Milano, offrendo una programmazione ricca e diversificata, per accontentare tutti i gusti e per tenere compagnia sia agli adulti sia alle famiglie. Le proiezioni si svolgono con l’ausilio di cuffie wireless e si tengono presso il campo sportivo di via Neera 24 (in caso di maltempo al Centro Asteria, piazza Carrara).

TEATRO

Nelle domeniche d'estate, da giugno a settembre 2023, a Milano in via Agordat angolo via Bertelli - in prossimità dell’Anfiteatro Martesana - si svolge la rassegna Martesana Dimanche, ciclo di eventi organizzati dal Teatro Officina sul Naviglio della Martesana con l'obiettivo di aprire nuovi momenti di incontro e di condivisione nel quartiere di Gorla, definita nell’800 dai letterati la piccola Parigi. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito e si svolgono in orario 18.30-19.30.

MOSTRE E MUSEI

A Milano, a Lampo Scalo Farini dall’1 giugno all’11 agosto, arriva ‘Van Gogh: The Immersive Experience’: un viaggio tra le opere di uno dei piu' grandi geni artistici del XIX secolo, tra campi di girasoli e mandorli in fiore. L’esposizione, per la prima volta in Italia completamente rinnovata nella proposta tecnologica, combina arte digitale, contenuti educativi e nuove esperienze di realtà virtuale per offrire una vera e propria avventura immersiva a 360 °: 60 proiettori animeranno 350 capolavori di Van Gogh visibili a 360° su una superficie di 2000 metri quadrati tra pavimento, pareti e soffitto.

Dal 26 maggio al 22 ottobre, le Gallerie d’Italia di piazza Scala a Milano ospitano la mostra Una collezione inattesa: viaggio nel contemporaneo tra pittura e scultura, a cura di Luca Massimo Barbero, curatore Associato delle Collezioni di Arte Moderna e Contemporanea della Banca, che presenta una selezione di opere in dialogo con l’esposizione permanente Cantiere del ‘900. Un percorso dedicato all’arte italiana e all’arte contemporanea internazionale si incentra sul dialogo tra le diverse ricerche scultoree di alcuni dei maggiori protagonisti del XX secolo in confronto ad importanti approfondimenti intorno alla pittura del secondo dopoguerra.

Fino al 30 luglio, presso il Mudec - Museo delle Culture di Milano è aperta al pubblico la mostra Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo: capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen, curata da Els Hoek, con la consulenza scientifica di Alessandro Nigro, in collaborazione con il Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam. La mostra presenta 180 opere, tra dipinti, sculture, disegni, documenti, manufatti, tutti provenienti dalla collezione del museo Boijmans Van Beuningen, uno dei più importanti musei dei Paesi Bassi, in dialogo con alcune opere della Collezione Permanente del Museo delle Culture.

Dal 22 aprile al 4 ottobre, Palazzo Reale accoglie per la prima volta in Europa un’ampia monografica di una delle maggiori figure di spicco della scena artistica internazionale: Leandro Erlich. Artista argentino, nato a Buenos Aires nel 1973, Erlich crea grandi installazioni con cui il pubblico si relaziona e interagisce, diventando esso stesso l’opera d’arte. Le sue opere sono uniche e rappresentano un’assoluta novità nel mondo dell’arte e uniscono creatività, visione, emozione e divertimento: palazzi in cui ci si arrampica virtualmente, case sradicate e sospese in aria, ascensori che non portano da nessuna parte, scale mobili aggrovigliate come fossero fili di un gomitolo, sculture spiazzanti e surreali, video che sovvertono la normalità. Sono tutti elementi che raccontano qualcosa di ordinario in un contesto stra-ordinario, dove tutto è diverso da quello che sembra, dove si perde il senso della realtà e la percezione dello spazio.

Fino al 31 agosto 2023 il Teatro alla Scala di Milano e il Museo Teatrale celebrano Franco Zeffirelli a 100 anni dalla nascita (il grande regista nasceva a Firenze il 12 gennaio 1923) con la mostra Zeffirelli: gli anni alla Scala, a cura di Vittoria Crespi Morbio e arricchita da un documentario di Francesca Molteni.

A partire dal 21 aprile e fino a dicembre 2023, in occasione del centenario della Triennale di Milano, viene presentata all'Aeroporto di Milano Linate la mostra Triennale Milano 1923-2023, a cura di Marco Sammicheli: un racconto in pillole sui cento anni della Triennale che ripercorre anche la storia delle 23 edizioni della sua Esposizione Internazionale fino a oggi. La mostra si completa con un arredo di grande formato, la poltrona Joe, di Jonathan De Pas, Donato D’Urbino e Paolo Lomazzi nella sala delle partenze a ricordare l’artigianalità e l’esplorazione di nuovi mondi di cui il design milanese è da sempre ambasciatore.

Dal 5 aprile al 3 settembre è aperta al pubblico la mostra FuturLiberty, promossa da Comune di Milano – Cultura e realizzata dal Museo del Novecento (piazza Duomo 8) e Palazzo Morando | Costume Moda Immagine (via Sant'Andrea 6), in collaborazione con Liberty e la casa editrice Electa. L’esposizione, con la curatela scientifica di Ester Coen e la direzione artistica di Federico Forquet per i tessuti, approfondisce le vicende del movimento futurista in un inedito raccordo tra pittura e arti applicate nelle due sedi dell’Area Musei d’Arte moderna e contemporanea del Comune di Milano. Le opere dei protagonisti del movimento futurista, Giacomo Balla, Gino Severini, Umberto Boccioni, Carlo Carrà e Fortunato Depero dialogano con i dipinti vorticisti degli inglesi coevi, come Percy Wyndham Lewis e Christopher Nevinson, partendo dal manifesto Vital English Art del 1914 firmato dalla caffeina d’Europa, Filippo Tommaso Marinetti. Il progetto conta oltre 200 opere nelle due sedi. La mostra è visitabile nei seguenti orari di apertura: al Museo del Novecento dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.30, con orario prolungato alle 22.30 il giovedì; a Palazzo Morando dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 17.30.