Triennale di Milano, questa è l’ultima settimana per vedere la collezione del Museo del Design Italiano

Resta solo una settimana prima che, dal 2 settembre, non sia più visitabile l’attuale percorso espositivo del Museo del Design Italiano, nato per il centenario della Triennale di Milano. E alla stessa data sarà chiusa anche la mostra temporanea “La casa imperfetta” dedicata alla designer francese Inga Sempé, che concentra la sua ricerca sugli oggetti domestici di uso quotidiano e sulla loro produzione industriale.

La collezione, spiega l’istituzione culturale, “celebra la storia Triennale Milano con un percorso che parte dalla fondazione dell’istituzione nel 1923 e arriva allo sviluppo delle ricerche tecnologiche, materiche e sociali che hanno trasformato l’identità, l’estetica e i tratti principali del design italiano. Il percorso espositivo presenta circa 330 oggetti della Collezione permanente che, messi in relazione con la storia dell'istituzione, raccontano il design italiano attraverso la ricostruzione di alcuni interni domestici”.

Ricco di ambienti immersivi, il percorso espositivo segue una progressione cronologica in cui gli oggetti che hanno fatto la storia del design italiano sono accompagnati da documenti d'archivio, foto storiche, opere d'arte e progetti grafici di autori di spicco. Tra gli altri, le nuove acquisizioni della Lambretta E 125 e della Vespa 125 mod.51. Da ottobre l’allestimento verrà modificato in vista di una prossima riapertura in autunno inoltrato: per vedere quello attuale c’è tempo fino a domenica primo settembre.