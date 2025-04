Tony Hadley e Angelo Branduardi ospiti alla 37esima edizione del festival di Villa Arconati

Bollate (Milano) – Il menestrello dei cantautori italiani Angelo Branduardi e il cantante britannico Tony Hadley che quest'anno festeggia i 45 anni di carriera, sono i due ospiti d'eccezione della 37^ edizione del Festival di Villa Arconati a Bollate. In queste ore sono stati svelati i primi nomi e le date della nuova edizione del Festival uno dei più longevi in Italia che ogni anno porta nella 'piccola Versailles' alle porte di Milano classici indimenticabili e nuovi talenti in un'atmosfera elegante, di qualità e tanta passione.

La prima data è quella del 4 luglio con "40 Fingers" il quartetto italiano di chitarristi che sta conquistando la scena internazionale con oltre 100 milioni di visualizzazioni. Domenica 6 luglio alle ore 6 un appuntamento che piace molto al pubblico, il "Concerto all'alba" con "Semplicemente Frida in tour", con Mark Glentworth. Frida Bollani Magoni si presenta al pubblico con una proposta artistica più matura e autentica.Il concerto sarà preceduto da una passeggiata all’alba che condurrà gli spettatori dal centro della città ancora assopita, attraverso i sentieri immersi nella natura del Parco delle Groane, fino agli splendidi giardini storici di Villa Arconati.

Domenica 13 luglio toccherà a Tony Hadley, ex Spandau Ballet e poi solista, in Italia con il suo tour "Tony Hadley 45", un numero che racchiude l'essenza della sua carriera: 45 come gli anni trascorsi sul palco con passione, 45 come i giri dei vinili che hanno fatto la storia del pop e del rock, un universo di cui Hadley è parte integrante, 45 come i viaggi intorno al mondo che ogni anno lo portano a esibirsi davanti a pubblici sempre entusiasti, mantenendo viva la magia della sua musica. La tappa a Villa Arconati sarà un’esperienza potente e travolgente in cui Hadley porterà sul palco il meglio del suo repertorio, dagli iconici brani che lo hanno reso celebre a livello internazionale alle hit della sua carriera solista, senza tralasciare cover sorprendenti. Ad accompagnarlo, la sua inseparabile Fabulous Th Band, un ensemble di musicisti di altissimo livello con cui ha costruito un’intesa perfetta. Insieme, trasformano ogni concerto

Due giorni dopo, martedì 15 luglio, un altro grande della musica, Angelo Brauduardi con il suo "Cantico Tour 2025", un evento unico che trasporterà il pubblico in un viaggio musicale e spirituale attraverso la vita e le parole di San Francesco d'Assisi, figura iconica di luce, povertà, letizia e poesia. E infine il 17 luglio "Super taranta", le voci, i musicisti e i ballerini che hanno reso la Taranta celebre in tutto il mondo, regaleranno al pubblico tutta la magia e la forza di una danza millenaria dal ritmo ancestrale, per una grande festa collettiva.

"In questo nostro tempo caratterizzato anche a livello culturale da grandi cambiamenti, l'appuntamento con il Festival di Villa Arconati ritorna come una conferma che sa coniugare tradizione e trasformazione, contaminando diversi generi musicali e generazioni differenti e tenendo il passo con questi tempi veloci - afferma l'assessora bollatese alla cultura e pace, Lucia Albrizio - La scommessa di quest’anno è quella di ospitare artisti di grande esperienza e successo come Tony Hadley e Angelo Branduardi con giovani emergenti e talentuosi, come Frida Bollani Magoni. Non mancherà il momento di fare festa e per questo affideremo la chiusura dell’edizione ai musicisti della Super Taranta. Ma non è tutto qui e a breve verranno svelate altre sorprese".