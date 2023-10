The View Milano, il rooftop lounge bar nel cuore della città

Milano – Dopo il debutto nel settore dell’ospitalità di lusso con l’apertura, lo scorso aprile, del cinque stelle The Glamore Milano Duomo, l’omonimo gruppo ha inaugurato The View Milano, esclusivo rooftop lounge bar con spettacolare vista sul Duomo e sulla piazza.

Il prestigioso palazzo storico che ospita l’hotel si affaccia sul lato nord della piazza, dall’ingresso alla Galleria Vittorio Emanuele II fino all’angolo con via Mengoni. Ampia la selezione di cocktail, con distillati di pregio, così come è ben fornita la cantina dei vini, che vanta etichette italiane ed estere. “The View Milano non è un semplice rooftop - precisa Federico Crotti, hospitality director di Glamore Group - è un luogo magico che si aggiunge alla straordinaria offerta di entertainment e food&beverage che The Glamore Milano Duomo è in grado di offrire ai propri ospiti. A breve è prevista l’apertura di un ristorante asiatico e dell’Highline Galleria, un percorso sui tetti della Galleria che collega piazza della Scala a piazza del Duomo, una location straordinaria non solo dal punto di vista culturale ma ideale anche per eventi esclusivi”.

Con The View Milano, Glamore Group prosegue dunque nello sviluppo verticale dell’hotel, offrendo nuovi spazi per eventi, entertainment e ristorazione.