‘Terrasza’ debutta al Fuorisalone 2024: un giardino per l'outdoor design

Milano, 9 aprile 2024 - Da Barcellona a Milano: "Terrasza" la nuova piattaforma phygital dedicata al design per esterni arriva nel capoluogo lombardo dal 15 al 21 aprile, in occasione del Design Week . Nel suggestivo contesto del Giardino di Alik, sede del Centro Artistico Alik Cavaliere, in via de Amicis 17, il distretto delle 5vie, verranno presentate le novità di aziende che rappresentano le diverse tipologie di arredi e complementi necessari per gli spazi all’aperto. L’allestimento avrà la supervisione dell’architetto Giovanni Rivolta dello studio A4A Rivolta Savioni Architetti. Tantissimi i brand presenti italiani e stranieri.

Nel Giardino di Alik, sarà allestito un cinema all'aperto, con una platea composta da sedute per esterni di varie tipologie e di diverse aziende. Oltre alle immagini da sogno di terrazze, giardini e piscine, la scuola di cinema e animazione Fx di Barcellona presenterà un contenuto speciale molto creativo. Il Giardino sarà il fulcro di una settimana dedicata alla condivisione e all'amore per la vita all'aria aperta, uno spazio dove natura, design e arte si incontrano, che farà da contraltare ad un circuito di showroom e vivai in città (presente anche in Google Maps) evidenziati su una mappa disegnata da Ángela Léon.

Dai mobili all’illuminazione, dai tappeti agli elementi decorativi, dai materiali ai vasi, alle piante: la mission della piattaforma è di riunire in un unico 'contenitore' online e offline, il meglio del design per esterni, dando spazio a tutte le realtà che operano nel mondo dell'outdoor living a livello internazionale.