A Christmas Magic ospita “Teenage Dream Pijama Party”: ecco cosa c’è da sapere sulla festa più attesa

Milano – Sta facendo il giro d'Italia, da quasi un anno, di città in città, il "Teenage Dream Party" e arriva a Milano con una speciale edizione, la "Teenage Dream Pijama Party" il prossimo 5 gennaio 2024 in una location d’eccezione, "A Christmas Magic", il parco di Natale aperto fino al 7 gennaio presso l'AllianzMiCo di CityLife, Milano. Ma non lasciatevi ingannare dal nome, non si tratta di un party adolescenti o teen agers, ma dei nostalgici che per una notte vogliono rivivere il "sogno adolescenziale" con un dresscode tanto comodo quanto insolito, il pigiama. Dalle 23 all'una e trenta di notte si potrà cantare e ballare tra una canzone di High School Musical, Camp Rock e una hit degli anni Duemila. Per partecipare all’evento è aperta una biglietteria dedicata su christmamagic.it. al prezzo speciale di € 24,15 (prevendita inclusa) per un tempo limitato.

Cos’è il Teenage Party

Il Teenage Dream Party è 'la festa di tutti', quella che non c’era mai stata prima, se non nelle camerette, sotto la doccia, in macchina con gli amici a fine serata. Un party a tema che ripercorre tutto il primo decennio del nuovo millennio, anche e soprattutto attraverso le hit di Disney Channel. Nel caso dell'appuntamento milanese del 5 gennaio sarà una vera e propria festa che unisce l'energia del Teenage Dream Party all'atmosfera natalizia di A Christmas Magic, con un dress code che renderà l'evento ancora più imperdibile: gli ospiti sono invitati a partecipare indossando il proprio pigiama preferito.

L’apertura delle porte è prevista alle 21.30, in modo da poter ingannare il tempo d’attesa prima dell’inizio dello show visitando il parco, mangiando zucchero filato, perdendosi nella fabbrica dei regali o nella foresta incantata e soprattutto pattinando lungo la pista di ghiaccio indoor più lunga l’Italia. Nel corso dell’evento ci saranno karaoke a tema Disney Channel, le coreografie di High School Musical, i duetti di Camp Rock e delle serie TV che hanno conquistato gli anni 2000, senza rinunciare alle hit pop più celebri del decennio, con lo scopo di riassaporare, con un pizzico di nostalgia, le sensazioni che hanno percorso l’infanzia e l’adolescenza di chi è nato tra gli anni Novanta e i primi anni del nuovo millennio.