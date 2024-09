Taste of the City: Don Papa Rum viaggia a Milano sui binari del tram

Sugarlandia, la terra di origine del rum filippino Don Papa prende vita sui binari della città di Milano. Un viaggio attraverso i sapori e i colori arriva nel cuore della capitale dello stile e dell’innovazione, offrendo agli appassionati l'opportunità di immergersi nell'essenza esotica e vibrante di Don Papa Rum.

Taste of the City, il progetto che unisce tradizione e innovazione, trasformerà un tram storico in un'autentica oasi tropicale. Tra degustazioni esclusive, esperienze di mixology e atmosfere suggestive, questo evento non solo affascinerà nuovi consumatori, ma rafforzerà anche la presenza del brand nel panorama italiano. Un appuntamento da non perdere, dove il fascino di Don Papa si mescolerà all'eleganza milanese, creando un’esperienza multisensoriale indimenticabile. Il tram partirà da piazza Castello e attraverserà Porta Venezia, Porta Romana e piazza Duomo, offrendo un percorso affascinante attraverso i luoghi più iconici di Milano.

Tram griffato Don Papa Rum

Programma

10 settembre – Serata da Gesto Milano

Alessia Bellafante di Gesto Milano (Via Giuseppe Sirtori 15), insieme al suo staff, avrà l’onore di ospitare Beppe Doria di Volare, l’iconico locale di Bologna dal fascino rétro anni '60. A partire dalle 19:30, gli ospiti potranno degustare cocktail d’autore creati appositamente per l’occasione, offrendo un'esperienza che fonde l'arte della mixology con l'eccellenza e la creatività distintive del mondo Don Papa. Inoltre, per chi si registra, saranno disponibili assaggi gratuiti e gadget fino ad esaurimento scorte.

11 settembre – Viaggi sul Tram

Due viaggi esclusivi a bordo del tram Don Papa, uno alle 18:30 e uno alle 20:30, con un massimo di 40 partecipanti per corsa. Durante il tragitto, gli ospiti potranno immergersi in DJ set e drink preparati da Alessia Bellafante, trasformando il tram in una vera festa su rotaie. Per la partecipazione agli eventi la prenotazione è obbligatoria.

12 settembre – Viaggi sul Tram e Serata da Il Nemico

Altri due esclusivi viaggi sul tram alle 18:30 e alle 20:30. Questa volta, i cocktail saranno firmati da Robi Tardelli, talentuoso bartender de Il Nemico. E non finisce qui: a partire dalle 19:30, la serata proseguirà presso Il Nemico (Via Piacenza, 20), dove gli ospiti potranno continuare a gustare drink d’autore e ricevere, per chi si è registrato, assaggi gratuiti e gadget fino ad esaurimento scorte.

13 settembre – Viaggi sul Tram e Serata da Dhole

Ultima giornata di viaggi sul tram, con partenze alle 18:30 e alle 20:30. A preparare i drink sarà Luca Versace, bartender di Dhole. Dalle 19:30 in poi, il mondo di Don Papa vi aspetta al Dhole (Via Gerolamo Tiraboschi, 2) con assaggi gratuiti e gadget in omaggio, fino a esaurimento scorte, previa registrazione.

Infine, il 14 e 15 settembre il tram percorrerà le vie della città, portando i colori e l’atmosfera di Sugarlandia e di conseguenza di Don Papa Rum a tutti coloro che lo incontreranno.

Come partecipare

Per tutti gli eventi è necessaria la registrazione. I locali coinvolti (Gesto, Il Nemico e Dhole) saranno aperti regolarmente al pubblico senza restrizioni e i gadget saranno riservati esclusivamente a chi si presenta con la registrazione.

Don Papa

Don Papa è un rum premium prodotto nelle Filippine, in un luogo noto come Sugarlandia. Realizzato con canne da zucchero di alta qualità e invecchiato sulle fertili pendici del vulcano Mt. Kanlaon, Don Papa Rum è una celebrazione dell’artigianato e della tradizione locale. Ogni bottiglia offre un'esperienza ricca e complessa, che trasporta i sensi in un mondo di eleganza e mistero.

Rinaldi 1957

La distribuzione in Italia è affidata alla casa bolognese Rinaldi 1957 SpA, capitanata da Giuseppe Tamburi. Rinaldi è riconosciuto come uno dei più dinamici importatori e distributori di alcolici e vini in Italia.