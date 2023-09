Segrate è Jurassic Park: a spasso tra dinosauri robot a grandezza naturale

Segrate (Milano) – Dinosauri robot a grandezza naturale. Un viaggio nel tempo. Da sabato Segrate diventa una specie di Jurassic Park alle porte di Milano, perché arriva, accanto al centro esposizioni di Novegro, la mostra “Dinosauri in città“.

Che ha avuto grande successo a Roma, a Genova, a Torino, e ora tocca ai milanesi e non solo, ai bambini e non solo affascinati dai rettili prestorici o dai film di Steven Spielberg, l’emozione d’imbarcarsi per un’ora in un viaggio nel tempo che li porterà indietro d’un centinaio di milioni di anni. Al tempo in cui il nostro pianeta - terre, mari e cielo – era dominato da queste creature meravigliose, la cui estinzione è uno dei misteri più affascinanti della storia, ancora oggetto di studio e di numerose teorie scientifiche.

Nessun essere umano (e nemmeno nessun ominide, la comparsa dell’australopiteco risale a meno di quattro milioni di anni fa, quando gli ex padroni della Terra si erano già estinti da oltre 60 milioni di anni) ha mai visto un dinosauro dal vivo, però grazie ai fossili ritrovati gli studiosi hanno potuto ricostruire il loro aspetto, le loro dimensioni, le loro abitudini. E questo sarà messo in scena a Segrate, da sabato al 5 novembre, su un’area di oltre 1.800 metri quadrati, con modelli robotizzati di dinosauri riprodotti a grandezza naturale.

La mostra sarà visitabile nei giorni feriali dalle 15 alle 20, il sabato e nei festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. All’area (coperta) si accede da via Novegro (fronte chiesa), c’è il parcheggio gratuito. Il biglietto costa 10 euro per adulti e bambini (che però sotto i 3 anni non pagano), il giovedì c’è uno sconto ‘Family Day’ a 8 euro. Per info e prenotazioni 3348979518.