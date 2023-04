In treno al Salone del Mobile: biglietto speciale Trenord per raggiungere Rho-Fiera

Un pass per raggiungere in treno la Fiera di Milano, sede del Salone del Mobile, dimenticandosi l’auto e i possibili problemi con code e parcheggi. L’iniziativa è di Trenord: il biglietto potrà essere acquistato attraverso i canali di vendita tradizionali fino alla fine della manifestazione, in programma da martedì 18 a domenica 23 aprile.

Incluso nel biglietto è il viaggio in treno su convogli Trenord, andata e ritorno, da qualsiasi stazione della rete ferroviaria lombarda fino a Rho-Fiera Milano.

Il costo del biglietto, tariffa unica, è di 13 euro. I ragazzi con meno di 14 anni che viaggiano con i titolari del ticket speciale potranno salire sul treno senza pagare.

Il biglietto acquistato online va utilizzato nel giorno scelto in fase di acquisto. È possibile modificare la data di viaggio. Non richiede convalida. Il biglietto acquistato in biglietteria, ai distributori automatici o nelle rivendite di Trenord, una volta obliterato, ha validità giornaliera.

My player placeholder

Il Salone del mobile daypass consente un solo viaggio di andata e ritorno in seconda classe sui treni Trenord, esclusi i Malpensa Express.

È possibile modificare la data del viaggio, fino a un massimo di tre volte, purché entro il giorno precedente la data primariamente indicata. Il biglietto non è rimborsabile.

Nel caso di gruppi superiori a 10 persone è necessario, prima dell’acquisto dei biglietti, verificare la disponibilità del treno scrivendo a [email protected]

Da tutte le stazioni della Lombardia si può raggiungere la stazione di Rho Fiera Milano con i servizi suburbani S5, S6 e S11 di Trenord e da qui entrare direttamente al Salone del Mobile.