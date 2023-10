Rozzano, al Fiordaliso c’è la casa capovolta. Cos’è e quando visitarla

Rozzano, 16 ottobre 2023 - Nei parcheggi del centro commerciale Fiordaliso fino al 15 novembre c’è una casa capovolta che permette ai visitatori di avere l’illusione di rivivere a testa in giù le normali attività domestiche. Alta 6 metri, con una superficie di 120 metri quadrati ha un aspetto decisamente singolare.

Il tetto spiovente in mattoni rossi è al contrario, come l’intera casa azzurra con finestre e balconi capovolti. Cinque stanze e l’annesso garage sono montati secondo una prospettiva ribaltata per consentire ai visitatori di sfidare la gravità e di immortalarsi in questa straordinaria esperienza. Gli ambienti e l’arredamento ricordano lo stile pop art con colori accesi e variegati e una fiammante cinquecento rossa è parcheggiata nel garage. “La suggestiva attrazione permetterà ai nostri clienti di vivere un’esperienza visiva e sensoriale unica – commenta Ilic Ravagnani, direttore del centro commerciale. La Casa capovolta sfida la nostra percezione degli spazi abituali, ovvero quelli casalinghi, in modo divertente e ci consente di avere una prospettiva decisamente unica. Un evento che potrà essere condiviso sulle piattaforme social dei partecipanti, con video, foto e stories fantastiche”. La Casa capovolta è aperta fino al 15 novembre da lunedì al venerdì dalle 11 alle 15 e dalle 16 alle 20; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 14.30 e dalle 15.30 alle 20. Maggiori informazioni sul sito www.fiordaliso.net