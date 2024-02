Rho, la mostra "Armonia in movimento" di scena a Villa Burba

Rho (Milano), 8 febbraio – Arrivano nella Sala delle Colonne di Villa Burba a Rho, le foto di Ferdinando Cunsolo, talentuoso fotografo milanese. La mostra "Armonia in Movimento" sarà inaugurata sabato 10 febbraio alle ore 16.30. Promossa dal Comune di Rho, con il patrocinio del Comune di Pogliano Milanese in collaborazione con l’Associazione Flangini, l'esposizione è dedicata al mondo della danza e, soprattutto, alla bellezza e alla grazia delle ballerine di danza classica.

È una selezione accurata di immagini e vuole mostrare come l'eleganza e la forza si combinino in un'unica armoniosa espressione nell'arte della danza. Tema centrale è come lo sforzo e la fatica siano artefici di bellezza. Quaranta scatti in bianco e nero e a colori che mostrano l’affascinante universo della danza classica.

Una raccolta che ritrae tra gli altri, danzatori come Martina Arduino e Marco Agostino, primi ballerini della Scala. "La danza – precisa il fotografo, originario della Calabria e operativo a Milano dagli anni Sessanta - è una forma d'arte che richiede una grande abilità tecnica e una forte presenza scenica, le ballerine di danza classica sono considerate tra le più eleganti e graziose del mondo dello spettacolo".

"La mostra si propone di sensibilizzare il pubblico sulla danza classica, celebrando le ballerine che dedicano la loro vita a questa forma d’arte e servendo da fonte d’ispirazione per le nuove generazioni".

La mostra sarà visitabile a ingresso gratuito fino al 28 febbraio 2024, da martedì a venerdì dalle 15.30 alle 19.30; sabato e domenica e festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.