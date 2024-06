Rho Fiera, da Expo all’estate di concerti: più di 30mila spettatori per Salmo e Noyz Narcos

Più di 30mila persone a Rho Fiera nell'area che ha ospitato Expo nel 2015 per il concerto di Salmo e Noyz Narcos.

Un'invasione pacifica in quello che è ormai diventato un villaggio del tempo libero: ruota panoramica, sdraio e postazioni per assistere agli eventi senza ammassarsi nella calca di chi vuole stare nelle prime file, stand per cibo e bevande: l'area "ex Expo" si candida pienamente a diventare un punto di riferimento - decentrato e in piena zona industriale, quindi anche se si dovesse eccedere con i decibel non si arrecherebbe disturbo ai vicini - per gli eventi estivi della città.

Più di 30mila persone al concerto di Noyz Narcos e Salmo al Fiera Milano Live (Foto Emanuela Giurano)

Eventi che sono di richiamo internazionale. Basti pensare al concerto evento degli Evanescence del 12 giugno e alla prima data del tour 'Hellraisers' di Salmo e Noyz Narcos che si è svolta ieri, sabato 15 giugno. Un concerto, quest’ultimo, che ha portato a Rho Fiera oltre 30mila persone.

Un'estate di eventi, quindi, con Fiera Milano Live gestita da Vivo Concerti e che porterà lo spazio che aveva ospitato Expo nel 2015 e che poi è andato un po' spopolandosi - anche se non è mai stato abbandonato - a rivivere e a farlo con le centinaia di migliaia di persone che affolleranno i concerti fino al 2 settembre.