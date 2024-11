Torna Re Panettone: a Milano la manifestazione che celebra il dolce tipico di Natale

Milano – Trentacinque pasticcieri d'eccellenza provenienti da tutta Italia. Due giorni di assaggi ed eventi, sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, il prezzo al Kg unico per tutti i lievitati quest'anno fissato a 33 euro, un Premio assegnato dalla Giuria Popolare e altri decisi dalle Giurie Tecniche, laboratori per i bambini e quattro incontri con altrettante personalità dai mondi dell’alimentazione e della scienza. Torna la manifestazione "Re Panettone" l'evento che celebra il dolce-icona di Natale, tra tradizione a innovazione. La manifestazione ideata da Stanislao Porzio dal 2008 mette in mostra panettoni artigianali e altre varianti lievitate d'eccellenza tutte realizzate esclusivamente con soli ingredienti naturali, a cominciare dal lievito madre. La location è quella dello scorso anno, il Parco Esposizioni Novegro è facilmente raggiungibile con la propria auto, sfruttando l’ampio parcheggio, ma anche con i mezzi pubblici.

Gli incontri

"Gli Imperdibili" è il titolo degli appuntamenti a ingresso gratuito, avranno inizio sabato 30 novembre alle 14.30 con "Una vita per il Panettone", di cui sarà protagonista il grande docente di lievitati Maestro Rolando Morandin. Seguirà alle 16.30 l'incontro Introduzione all’analisi sensoriale del Panettone, insieme a Pietro Aloisio, Presidente di Assenso, Associazione Nazionale Analisi Sensoriale. Domenica 1° dicembre alle 12 appuntamento con "Un viaggio al cuore del panettone" con Carlo Gronchi, tecnologo alimentare, microbiologo e cultore del lievito madre. Ultimo appuntamento domenica 1° dicembre alle 15 con la Annamaria Colao, Top Woman Scientist Italiana, Direttore della Cattedra Unesco per l’educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile. Il titolo del suo intervento è "Panettone e dieta mediterranea: Mission impossible?". Gli incontri sono stati organizzati dall’Associazione Paart Movimento per la Pasticceria d’Arte che avrà anche un banco d’assaggio e raccolta pubblica occasionale di fondi. Obiettivo dell'associazione è la salvaguardia della pasticceria realizzata con ingredienti naturali. Fa parte dell'associazione con il titolo di Socio Onorario il Maestro Achille Zoia, che ha dedicato la vita a rendere più grande la pasticceria italiana e ha contribuito in maniera essenziale all’evoluzione della ricetta del panettone, ovviamente, prodotto solo con ingredienti naturali.

I riconoscimenti

Oltre ai premi delle Giurie Tecniche e quelli della Giuria Popolare, quest’anno è stato istituito anche un riconoscimento una tantum: il Premio Costanza Re Panettone, che sarà assegnato all’unica pasticceria che ha partecipato a tutte le edizioni di Re Panettone. A consegnare il premio insieme all’organizzatore dell’evento sarà Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco, Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica. Questa pasticceria, infatti, ha utilizzato in tutti questi anni come packaging una scatola di cartone. La proclamazione di tutti i vincitori avrà luogo domenica 1° dicembre alle ore 18, e sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina dell’evento.

Informazioni utili

Sede: Parco Esposizioni Novegro – Via Novegro, 20054 Segrate (MI) Date: 30 novembre e 1° dicembre 2024 Orari: Sabato 30 novembre dalle 10.00 alle 20.00 – Domenica 1° dicembre dalle 10.00 alle 19.00 Ingresso: ingresso gratuito, previa registrazione online sul sito. Ingresso come giurato popolare per una categoria (Panettone o Lievitato innovativo), 6 euro; ingresso come giurato popolare per entrambe le categorie, 12 euro; ingresso con Laboratorio Crescendo, da 6 a 13 anni, 12 euro. La biglietteria è solo online, sul sito repanettone.it Costo dei panettoni e degli altri lievitati: 33 €/Kg Orari votazione giuria popolare: Sabato 30 novembre dalle 11.00 alle 19.00 - Domenica 1° dicembre dalle 11 alle 17 Orario premiazione: ore 18.00 di domenica 1° dicembre