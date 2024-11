Coppa del Mondo del Panettone, i vincitori dell’edizione 2024

Milano, 11 novembre 2024- Tre giorni intensi di eventi, masterclass e workshop con maestri pasticcieri provenienti da tutto il mondo. E due campioni del mondo: il maestro T on Cortés (Spagna) del p anettone tradizionale e Pasquale Iannelli (Italia), del panettone al cioccolato.

Finale sold out e numeri da record per la 4ª edizione della Coppa del Mondo del Panettone 2024 che si è svolta dall'8 al 10 novembre a Palazzo Castiglioni a Milano.

Il grande evento internazionale interamente dedicato al lievitato per eccellenza, dopo due anni di selezioni in tutto il mondo ha portato nel capoluogo lombardo per la finale 24 pasticceri per la categoria Panettone Tradizionale e 18 per la categoria Panettone al Cioccolato. I finalisti sono arrivati da Europa, Asia, America Latina, Stati Uniti e Australia. Patron della manifestazione è il Maestro Giuseppe Piffaretti.

A conquistare il titolo di miglior panettone del Mondo per la categoria Panettone tradizionale è stato il maestro pasticcere Ton Cortés (Spagna), al secondo posto Pasquale Pesce (Italia) e al terzo posto Maurizio Sarioli (Italia).

Al vaglio della giuria, nella quale c'era anche il maestro Iginio Massari, forma, profumo e sapore.

Coppa del mondo Panettone, il podio della categoria al cioccolato

Podio tutto italiano per la categoria panettone al cioccolato. Primo classificato Pasquale Iannelli della Pasticceria Casa Mastroianni di Lamezia Terme, secondo Pasquale Marigliano, al terzo posto Armando Pascarella.

La giuria era composta, tra gli altri, da Ernst Knam (Italia). Pasquale Iannelli ha conquistato anche il premio della stampa.

Durante la finale è stato assegnato anche il Premio del Maestro del Panettone 2024 a Piergiorgio Giorilli con questa motivazione “per la competenza e la passione che ha saputo trasmettere a tutti i professionisti che ha incontrato lungo il suo cammino”. Giorilli dell’Associazione Panificatori di Varese, rappresentante di Zona e Vice-Presidente, ha ricevuto premi e riconoscimenti, è fondatore nel 1996 e presidente del “Richemont Club Italiano”.

Il premio miglior Club internazionale è andato al Perù per il lavoro di organizzazione delle selezioni nazionali che si sono svolte a Lima nell'aprile 2024. È stato premiato Juan Carlos Lopoez Maestro panettiere e Direttore Choco Pastry. Grande successo anche per la seconda edizione del Panettone Art Capsule Collection, promosso da Artecarta, il contest aperto ad artisti, creativi, studenti e designer e finalizzato alla realizzazione del packaging del panettone vincitore della quarta edizione della Coppa del Mondo del Panettone. Il premio della giuria è andato Linda Sandrini dell'Istituto Golgi di Brescia indirizzo Tecnico Grafico e Comunicazione per aver compreso il progetto di Coppa del Mondo del Panettone nella sua completezza in quanto evento internazionale capace di valicare i confini italiani. La scelta di raccontare i diversi paesi attraverso i monumenti che li rappresentano interpretando il panettone come metafora e raccontare l'eccellenza italiana nel mondo.

Il premio per il miglior video dei maestri pasticceri realizzato per raccontare il laboratorio, il lavoro, la passione è andato a Francesco Lastra (Italia). Il premio per il Panettone extra europeo per la categoria Panettone tradizionale è andato a alla pasticcera Yasuda Tazumi (Giappone) e per la categoria Panettone al cioccolato a Carlo Strobbe (Perù).

Sono già in programma le prossime tappe per il 2025/26, si inizia il 18 gennaio al Sigep di Rimini con la selezione unica italiana per la categoria “Panettone al cioccolato” e la prima selezione della “Summer Edition Panettone con gelato”.

A maggio selezioni in Belgio, luglio a Singapore e poi Las Vegas. Nel 2026 si tornerà in Brasile, Perù, Giappone e Australia per la selezione dei finalisti di queste nazioni e per la prima volta si svolgeranno selezioni in Sud Corea. In Europa sono previste delle selezioni in Svizzera, Francia, Spagna, Portogallo e per la prima volta si svolgeranno anche in Germania e Inghilterra. La quinta edizione della prossima Finalissima Mondiale sarà a Milano a novembre 2026