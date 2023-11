A Milano l’anteprima della Quintana di Ascoli: corteo in costume e show con Saturnino e Dardust

Milano, 13 novembre 2023 – Festeggia il 70°anniversario con un'anteprima a Milano, la Quintana di Ascoli Piceno, celebre rievocazione storica cittadina. Il settantennale ricorre nel 2024, ma sabato 18 novembre la Quintana inizierà a festeggiare a Milano nello Spazio Bergognone 26.

"Si tratterà di un’incredibile vetrina promozionale per la nostra Quintana - dichiara il sindaco della città marchigiana Marco Fioravanti - Un evento di caratura e respiro nazionale, che aprirà il calendario delle celebrazioni dei 70 anni della nostra rievocazione storica. Sarà un’importante occasione di valorizzazione della Quintana e della città di Ascoli Piceno, in un percorso di crescita che passa attraverso la nostra storia e le nostre tradizioni”.

L’evento

A Milano saranno presenti circa 30 figuranti della Quintana che dalle 15 sfileranno in abiti medievali in piazza del Cannone (nella zona davanti al Castello Sforzesco). A partire dalle 18.30 fino alle 21.20 gli eventi si sposteranno su Spazio Bergognone 26, in zona Tortona a pochi passi dal Naviglio Grande: qui, nell’area concessa dall’imprenditore ascolano Graziano Giordani, verranno esposti abiti storici, cimeli e alcuni dei Palii più belli e significativi della storia quintanara. Ad accogliere tour operator, appassionati e quanti vorranno conoscere la rievocazione ascolana ci saranno il sindaco Marco Fioravanti e il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti.

L'evento ha il patrocinio del Comune di Milano e saranno presenti il sindaco Giuseppe Sala, l'assessore Tommaso Sacchi e l'onorevole Marco Osnato, presidente 6° Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

L'evento sarà l'occasione per raccontare la celebrazione del settantesimo e proseguirà con un cocktail a cui parteciperanno anche due artisti ascolani d’eccezione: Saturnino Celani, che sarà protagonista con un dj set, e Dario ‘Dardust’ Faini.

Che cos’è la Quintana

Che cos’è e come si svolge la Quintana ? Le sue origini sono radicate nel Medioevo, infatti gli Statuti risalgono al 1200. Ma è dal 1954 questa rievocazione storica cittadina ha ritrovato la sua identità: il secondo sabato di luglio (in notturna) si svolge la Quintana in onore della Madonna della Pace mentre la prima domenica di agosto (primo pomeriggio) quella in onore del Patrono della Città, Sant’Emidio.

Nel 2024 si svolgerà sabato 13 luglio e domenica 4 agosto. La Quintana è gioco di destrezza in cui un cavaliere doveva percuotere con la sua lancia tesa orizzontalmente un trofeo di 5 armi o lo scudo di un manichino sostenente una mazza fissa o rotante. Questo sport era praticato principalmente da cavalieri