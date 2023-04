Ponte del Primo maggio, cosa fare a Milano e nell’hinterland

Nuovo ponte in arrivo, quello del Primo Maggio, ricco di eventi per chi decide di restare a Milano. Una proposta che sicuramente mette d'accordo tutti, grandi e piccini, è la Candy World Experience, una mostra suggestiva dedicata al mondo delle caramelle allestita a Il Centro di Arese, lo shopping mall alle porte di Milano. Uno spazio esperienziale dove le caramelle si trasformano in allestimento, creando un percorso immersivo che abbraccia tutti i sensi. Dodici installazioni pensate per sorprendere i visitatori e trasportarli in un universo dolce e magico, dove tutto è possibile. L'exhibition è dedicata ai “candy lovers” di ogni età e unisce il divertimento all'esperienza, offrendo ai visitatori degli ambienti immersivi con cui interagire tra caramelle e tecnologia, con un approccio phygital multisensoriale. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria della mostra e tramite il sito www.candyworldexperience.com. Orari Lunedì – Giovedì dalle 11.00 alle 20.00 (ultimo ingresso alle 19.00). Venerdì- Domenica dalle 10.00 alle 21.00 (ultimo ingresso alle 20.00).

Nel quartiere Rubattino, a Milano, a pochi passi dalla stazione di Lambrate, il Teatro Martinitt (Via Riccardo Pitteri, 58) ospita domenica 30 aprile la nuova edizione del Remira Market, il mercatino vintage che sostiene la consapevolezza legata alla salvaguardia dell’ambiente e ad uno stile di vita eco-compatibile. Sostenibilità, inclusione, consapevolezza e riciclo: un format unico nel suo genere che invita a guardare con occhi nuovi le cose per dare loro una seconda vita ed esorta a rovistare tra le bancarelle e soprattutto a rimettere in circolo oggetti e abbigliamento usati. Dj Set, food truck, vintage e artigianato vi aspettano dalle ore 10:30 alle ore 20.

Terza edizione dell'evento "Gin &Sound", la fiera per tutti gli appassionati di gin, dal 28 al 30 aprile in Piazza Città di Lombardia, la piazza coperta più grande d’Europa. Un'occasione di incontro tra gli amanti del gin e i suoi produttori, da quelli più conosciuti a quelli più di nicchia, grazie anche a un’attenta selezione di produttori italiani a cura di Dottor Gin. La manifestazione si svolgerà in tutte e tre le giornate dalle ore 17.00 all’01.00. E' possibile trovare un'area degustazioni con una vasta gamma di Gin, un'area "cocktail" dove assaporare il vostro Gin Tonic o Gin Lemon preferito e un'area food. L’ingresso all’evento a pagamento. Il costo è di €20 e comprende 10 token che potranno essere utilizzati per le degustazioni e/o i cocktail.

Domenica 30 aprile si svolge a Milano la seconda edizione del mercatino il Red Bazar sul Naviglio, promosso dagli organizzatori del Sabato di Lambrate in collaborazione con l’associazione Zona Darsena: un colorato market en plein air su strada dedicato al fatto a mano di qualità che accoglie oltre 80 artigiani e illustratori da tutta Italia. Dalle 10.00 alle 18.00, passeggiando lungo l’Alzaia del Naviglio Pavese, nel primo tratto partendo dalla Darsena, oltre a scoprire gli artigiani e artisti del Red Bazar, si possono gustare tante diverse proposte gastronomiche dei ristoratori di Zona Darsena, arricchite per l’occasione da gustosi food truck. Completano la festa le esibizioni di artisti e musicisti di strada che accompagnano il pubblico con musica, canti e giocoleria live da mattina a sera.

A Palazzo Reale è possibile visitare la mostra "Helmut Newton. Legacy". L’ampia retrospettiva è stata ideata in occasione del centesimo anniversario della nascita del fotografo (Berlino, 1920 – Los Angeles, 2004) ma ha subito un rinvio a causa della pandemia.Curata da Matthias Harder, direttore della Helmut Newton Foundation, e da Denis Curti e ripercorre attraverso 250 fotografie, riviste, documenti e video l’intera carriera di uno dei fotografi più amati e discussi di tutti i tempi. Accanto alle immagini iconiche, un corpus di scatti inediti, presentati per la prima volta in Italia, svelerà aspetti meno noti dell’opera di Newton, con un focus specifico sui servizi di moda più anticonvenzionali.

Nell'hinterland milanese segnaliamo che sabato 29 e domenica 30 aprile in coincidenza con la manifestazione "Ville aperte in Brianza" la stagione di visite guidate e di eventi culturali a Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate. Sarà l'occasione per fare un tour guidato attraverso il Ninfeo con i suoi giochi d’acqua e alcune sale dei Palazzi per respirare atmosfere di epoche passate accompagnati dai volontari dell'associazione Amici di Villa Litta. Questi gli orari dei primi due week end per il Ninfeo: sabato 29 aprile e sabato 6 maggio visite dalle 17 alle 18 (partenza visite ogni 10 minuti). Domenica 30 aprile, lunedì 1 maggio e domenica 7 maggio dalle 15.00 alle 18.00 (partenza visite ogni 20 minuti). Per le visite ai Palazzi del '500 e del '700. Domenica 30 aprile, lunedì 1 maggio e domenica 7 maggio dalle 15.15 alle 18.00 (visita libera non guidata). E' obbligatoria la prenotazione su: www.midaticket.it Infine lunedì 30 aprile si celebra la Festa del Lavoro con il ritorno del concertone gratuito del 1° maggio che quest'anno si svolgerà a Buccinasco presso il Bonaventura Music Club, indoor la musica e outdoor street food e birre artigianali, con una maratona musicale dalle 16 alle 23, con palco aperto e di matrice blues e dintorni. L'evento offrirà ben 7 ore di musica dal vivo non-stop, dalle 16:00 alle 23:00. Diversi gruppi si esibiranno sul palco, suonando una vasta gamma di generi musicali tra cui blues, reggae, soul, rock, hip hop. Appuntamento in via Modena 15 a Buccinasco con ingresso libero.