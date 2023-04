Week-end lungo 28, 29, 30 aprile e 1 maggio 2023: eventi, sagre e mostre. Cosa fare in Lombardia

Milano, 28 aprile 2023 – Dopo quello del 25 aprile, arriva un altro week-end lungo. Come trascorrere le giornate di venerdì 28, sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio? Ecco qualche idea, provincia per provincia.

EVENTI

Speciali postazioni di gioco con influencer e personaggi del mondo dello spettacolo, laboratori per ragazzi, dibattiti e una tavola rotonda con medici ed esperti. Sabato 29 aprile, a partire dalle ore 10, il palazzo delle Stelline di Milano (corso Magenta) ospiterà la giornata conclusiva di GiocaMi, il Festival del Gioco da Tavolo, volto alla prevenzione e alla cura dei fenomeni di isolamento sociale in età pediatrica. Tutte le informazioni.

Novegro Vinile Expo torna al padiglione D del Parco Esposizioni Novegro sabato 29 e domenica 30 aprile. Come di consueto, la manifestazione ospiterà numerosi espositori italiani e internazionali di vinili e cd e permetterà agli appassionati di musica di apprezzare al meglio tutti gli aspetti positivi di questo tipo di evento. Per l’occasione, Garbo il padre della New Wave italiana, sarà presente per un firmacopie promozionale del suo nuovo album “Il vuoto”, che verrà pubblicato il 21 aprile. Appuntamento il 30 aprile dalle 11 alle 15. Ma c’è una sorpresa per i giovani: l’ingresso all’evento è gratuito fino ai 18 anni non compiuti e ridotto a 5 euro fino ai 30 anni compiuti (l’ingresso intero ha un costo di 8 euro).

Da sabato 8 aprile a domenica 7 maggio 2023 in piazza Castello ad Abbiategrasso è aperta al pubblico la Grand Roue 34, la più grande ruota panoramica mai montata nella provincia di Milano: alta 34 metri e allestita da Hsc Events, l'attrazione ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri. La Grand Roue 34 è stata costruita con tecnologia all'avanguardia ed è illuminata con vivaci proiettori led multicolor, il che la rende un'attrazione affascinante sia di giorno, sia di notte. Questi gli orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 19.30 e poi dalle 20.30 alle 23.00; venerdì dalle 15.00 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 23.30; sabato dalle 10.00 alle 24.00; domenica dalle 10.00 alle 23.00.

Il Soul Circus, collettivo di musicisti di estrazione funk’n’soul, venerdì 28 aprile alle 22 torna a suonare al BIKO di Via Ettore Ponti 40 a Milano. La Family di 4 cantanti e 6 musicisti è pronta ad aprire il tendone della Soul Music a nuovi ospiti che porteranno un'ondata ricca di Godd Vibes. Line up: Alessia "Davis" Marcandalli - voice; Wena - voice; Alea - voice; Emma Elle - voice; Luciano Lucky Pesce - keyboards; Eusebio Getulio - bass; Valter Boscarino - drums; Tommaso Caccia - chitarra; Federico Limardo - sax alto; Tiziano Codoro - Tromba; Giuseppe Giuliano - Sax Baritono e Daniele Reggi - sound engineer. Ad infuocare la dancefloor djset a cura di Bob Vito. Sottoscrizione 9€ con Tessera Arci obbligatoria.

Domenica 30 aprile, a Legnano, ci sarà la StraLegnanese - Allianz Viva e Allianz Bank Financial Advisors. Una corsa non competitiva aperta a persone di ogni età e capacità, durante la quale ognuno è libero di tenere un’andatura consona alla propria persona. Tutte le informazioni.

MERCATINI

Il Mercatone dell'Antiquariato è una mostra mercato a cura dell'Associazione Naviglio Grande. Dalle 8.30 alle 18.30 da viale Gorizia al ponte di via Valenza sono presenti quasi 400 espositori prevalentemente di antiquariato, con due vie, via Corsico e via Paoli, dedicate al vintage di qualità.

Domenica 30 aprile si svolge a Milano la seconda edizione del mercatino il Red Bazar sul Naviglio, nuovo evento promosso dagli organizzatori del Sabato di Lambrate in collaborazione con l’associazione Zona Darsena: un colorato market en plein air su strada dedicato al fatto a mano di qualità che accoglie oltre 80 artigiani e illustratori da tutta Italia. Dalle 10.00 alle 18.00, passeggiando lungo l’Alzaia del Naviglio Pavese, nel primo tratto partendo dalla Darsena, oltre a scoprire gli artigiani e artisti del Red Bazar, si possono gustare tante diverse proposte gastronomiche dei ristoratori di Zona Darsena, arricchite per l’occasione da gustosi food truck. Completano la festa le esibizioni di artisti e musicisti di strada che accompagnano il pubblico con musica, canti e giocoleria live da mattina a sera.

Domenica 30 aprile dalle 10.30 alle 20.00 presso il Teatro Martinitt di Milano (via Riccardo Pitteri 58) si svolge la seconda special edition del mercatino del riuso Remira Market: l'appuntamento è a ingresso gratuito e prevede dj-set, food truck, vintage e artigianato.

Lunedì 1 maggio, Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, il mercato di qualità più famoso d’Italia, torna a Legnano. Lo spettacolo del meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore, arriva a Legnano in occasione della Festa del pane e dei Manieri aperti (nella consueta location di Via della Pace, all’esterno del maniero della Contrada Sovrana La Flora ). Orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

SAGRE E FOOD

Da venerdì 28 a domenica 30 aprile 2023 a Milano in piazza Città di Lombardia si svolge la terza edizione di Gin & Sound, la fiera dedicata a uno dei distillati più antichi e conosciuti della storia, ora icona di svago e piacere. Proprio per questo l’evento ha tutte le carte in regola per offrire un weekend all’insegna del divertimento tra assaggi, cocktail e tanta musica. A completare l'offerta di Gin & Sound è un programma musicale in perfetto stile anni Novanta: si parte venerdì 28 aprile con il party Voglio tornare negli anni '90; sabato 29 arrivano i Datura, mentre domenica 30 è la volta dell'omaggio a Gigi D'Agostino di Gigi l’Altro - domenica ore 22.00 La manifestazione si svolge ogni giorno in orario 17.00-01.00. Per accedere è necessario acquistare il biglietto di ingresso che costa 20 euro e comprende 10 gettoni per le degustazioni di gin e i cocktail.

Da venerdì 28 a domenica 30 aprile fa tappa a Cornaredo l'International Street Food, manifestazione itinerante organizzata da Alfredo Orofino, presidente dell'Associazione Italiana Ristoratori di Strada: l'appuntamento è in piazza della Libertà dalle 18.00 alle 24.00 di venerdì 28 aprile e dalle 12.00 alle 24.00 di sabato 29 e domenica 30 aprile. Ad accompagnare l'offerta gastronomica ci sono poi le proposte di birrifici italiani e stranieri.

Il grande Festival del Cibo di Strada arriva in piazza Ardizzone, a Castano Primo, nel Milanese, dal 28 aprile all’1 maggio. Si potrà scegliere tra diverse specialità culinarie preparate al momento dai migliori Food Truck. Musica e intrattenimento allieteranno le vostre serate, quattro giorni di divertimento firmati Rolling Truck Street Food.

Sagra della Rana di Cassignanica, piccola frazione di Rodano, nel Milanese, dove non mancheranno le rane (fritte o nel risotto), ma anche le grigliate di carne e di pesce. La 28esima edizione sarà ospitata nell'Area Parrocchiale della Chiesa di San Vincenzo a Cassignanica il 28, 29 e 30 Aprile e 1 Maggio. Poi si ripeterà il 9-10-11 e 16-17-18 giugno, ma anche l’8-9-10 settembre. Il Ristorante della Sagra apre alle ore 18,30 tutte le sere, tranne la Domenica che rimarrà aperto anche a pranzo (alle 12). L'altra attrazione dell’evento è la musica. Alle 21, tutti in pista a ballare, un po' per divertirsi e un po' per smaltire le calorie della favolosa cena appena consumata. Autentiche serate danzanti con repertorio di orchestre live: venerdì: Orchestra Teatris; sabato: Orchestra Bludens (Confermata anche per lunedì 1 Maggio) e domenica: Orchestra Marilena Band.

BAMBINI

Super Mario di Nintendo sarà da FAO Schwarz, il negozio icona di giocattoli che in Italia ha trovato la sua sede a Milano, via Orefici 15, sabato 29 e domenica 30 aprile-. Un team Nintendo, attraverso postazioni di gioco Nintendo Switch, accompagnerà i fan di tutte le età alla scoperta di alcuni tra i titoli di Super Mario più appassionanti. Ad accogliere i partecipanti ci sarà anche il team Jakks Pacific, per provare il brivido di guidare il nuovissimo Kart radiocomandato di Super Mario, e scoprire tutti gli action figures e i playset del mondo Nintendo dedicati a Mario e i suoi amici. Ci sarà spazio anche per vedere e provare i giochi, e non mancherà una sorpresa per tutti i partecipanti. Non solo, sabato 29, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, sarà presente anche il character di Super Mario per incontrare e salutare tutti i suoi fan.

Per inaugurare i festeggiamenti dedicati allo Star Wars Day (che ricorre il 4 maggio), i Lego Store di Milano saranno pronti a trasportare i fan della saga e del mattoncino nella galassia lontana lontana con tre eventi straordinari, nati in collaborazione con The Walt Disney Company Italia. In particolare, gli appuntamenti sono previsti per il 29 aprile dalle 10 alle 12 nei Lego Store Milano San Babila e Milano Gae Aulenti. Qui sarà possibile vedere dal vivo, in un allestimento speciale, il modellino in mattoncini del leggendario veicolo: The Mandaloria. Gli store offriranno un’esperienza immersiva, unica nel suo genere. Special guest dell’appuntamento, i membri ufficiali dei Costuming fan group Star Wars della 501st Italica Garrison, della Rebel Legion Italian Base e del Ori’Cetar Clan Mando Mercs con i loro accuratissimi costumi: agli ospiti l’ardua scelta con chi schierarsi per una foto ricordo dell’appuntamento. A tutti i piccoli partecipanti, inoltre, il Gruppo Lego e Disney distribuiranno, fino a esaurimento scorte, un gadget davvero speciale. Ma le sorprese non sono finite qui!. Dal 1° maggio in tutti i Lego Store d’Italia, per celebrare lo Star Wars Day, sarà possibile ammirare il set Lego Star Wars Ultimate Collector Series X-wing Starfighter e ritirare una piccola sorpresa davvero magica.

Dal 29 aprile al 7 maggio il Muba - Museo dei Bambini di Milano (via Besana 12) torna a ospitare i DidòLab, i laboratori che portano in museo il Didò in un formato extra large. Non i tipici salsicciotti, ma vere e proprie masse colorate della mitica pasta raccolte in maxi vasche esclusivamente per questi appuntamenti e trasportate direttamente dalla Fabbrica di Rufina (Firenze) per un’esperienza unica e fuori misura. Oltre una settimana di eventi per una full immersion di sperimentazione sensoriale e divertimento per tutti i bambini dai 2 ai 7 anni: ad accompagnare l’esperienza, giocando con impronte, tracce e segni, tutti gli strumenti di un piccolo scultore: mirette, forbici, mattarelli e trafile. I DidòLab si svolgono nei giorni feriali alle ore 17.00, mentre nei weekend e nei giorni festivi sono previsti appuntamenti alle ore 10.00, 11.30, 14.30 e 16.00. La partecipazione costa 9 euro a persona (adulti e bambini), previa prenotazione obbligatoria.

Da sabato 29 aprile a martedì 1° maggio, in occasione dei ponti di primavera, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia è aperto con orario festivo dalle 9.30 alle 18.30 e propone Holiday Top Stop, una grande offerta di attività per adulti e bambini. In questi due lunghi weekend, i più piccini dai 3 ai 6 anni potranno giocare con i colori della primavera e della luce o scoprire i segreti delle bolle di sapone, in Area dei piccoli; ma potranno anche partire per un’avventura a bordo di un’antica caravella, in iLab Viaggi per mare, o partecipare alla visita guidata “Storie di viaggi per mare”. Per i bambini dagli 8 anni sarà possibile osservare da vicino fiori, piante e altre forme naturali, usando lenti e microscopi in iLab Genetica e iLab Biotecnologie, o scatenare la creatività realizzando piste per biglie acrobatiche o flipper fai da te in Tinkering Zone. Dai 7 anni, in iLab Leonardo i bambini potranno disegnare la natura con gli occhi di Leonardo, oppure creare un forno solare in iLab Energia&Ambiente. Sempre in iLab Leonardo, dai 9 anni si potrà costruire ponti e archi, mentre in iLab Energia&Ambiente sarà possibile provare a produrre energia con fonti rinnovabili. Adulti e ragazzi dai 14 anni, attraverso esperienze di realtà virtuale, potranno sperimentare nella Digital Zone You&AI tre scenari di intelligenza artificiale del prossimo futuro, oppure, con l’attività A Space Walk VR, galleggiare nello Spazio per osservare la Terra dall’esterno della Stazione Spaziale Internazionale. Tutte le attività dei laboratori e le installazioni digitali sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo.

TEATRO

Dopo il successo della scorsa stagione torna a Milano lo spettacolo La Leggenda di Belle e la Bestia prodotto dalla Compagnia dell’Ora. Sabato 29 aprile il musical arriva al Teatro Carcano con un doppio appuntamento alle 16 e alle 20.30. Con oltre 40.000 spettatori in 35 repliche nelle maggiori città italiane, lo spettacolo firmato da Luca Cattaneo, autore e regista, si appresta a concludere la seconda stagione di tournée.

Dal 27 aprile al 7 maggio 2023 il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano ospita ‘Pretty Woman: il Musical’, spettacolo targato Stage Entertainment e scritto in coppia da Garry Marshall e Jonathan F. Lawton. La regia è di Carline Brouwer (regia associata di Chiara Noschese) e le coreografie di Denise Holland Bethke, mentre supervisione e direzione musicale sono rispettivamente affidate a Simone Manfredini e Andrea Calandrini. Traduzione, adattamento e versi italiani sono a cura di Franco Travaglio.

Dal 21 aprile al 14 maggio, presso la Sala Treno Blu del Teatro Franco Parenti di Milano va in scena ‘Il marito di Lolò: racconto ispirato alla vita della pornostar Lolo Ferrari’: lo spettacolo di Antoine Jaccoud (traduzione Colette Shammah) è a cura di Benedetta Frigerio e interpretato da Pietro Micci (produzione Teatro Franco Parenti).

MOSTRE E MUSEI

Fino al 30 luglio, presso il Mudec - Museo delle Culture di Milano è aperta al pubblico la mostra Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo: capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen, curata da Els Hoek, con la consulenza scientifica di Alessandro Nigro, in collaborazione con il Museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam. La mostra presenta 180 opere, tra dipinti, sculture, disegni, documenti, manufatti, tutti provenienti dalla collezione del museo Boijmans Van Beuningen, uno dei più importanti musei dei Paesi Bassi, in dialogo con alcune opere della Collezione Permanente del Museo delle Culture.

Fino al 31 agosto 2023 il Teatro alla Scala di Milano e il Museo Teatrale celebrano Franco Zeffirelli a 100 anni dalla nascita (il grande regista nasceva a Firenze il 12 gennaio 1923) con la mostra Zeffirelli: gli anni alla Scala, a cura di Vittoria Crespi Morbio e arricchita da un documentario di Francesca Molteni.

Fino a fine aprile 2023, a Milano, c'è Bubble World, l’esclusiva mostra immersiva dedicata all'affascinante mondo delle bolle: l'appuntamento è negli spazi di Lampo Scalo Farini (via Valtellina 5), con 11 sale a tema bolle che accendono la fantasia e permettono di scoprire come, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, l'intero universo sia fatto di bolle Bubble World conduce i visitatori attraverso bubbleverse fantastici e immaginari: dalla stanza con diversi tipi di bolle create con il sapone e l’Uv da uno speciale robot alla sala oceano con palloncini di ogni tipo in cui tuffarsi, dalla stanza di specchi senza confini alle accoglienti nuvole gonfiabili, fino alla grande vasca da bagno gigante in cui immergersi tra palloni morbidi sovradimensionati e giocattoli giganti a forma di bolla.

Dal 13 aprile al 23 maggio, il Politecnico di Milano celebra i 90 anni di Guido Crepax, artista di fama internazionale e di formazione architetto, con la mostra Guido Crepax architetto del fumetto (libere evasioni e rigorose scenografie di un meticoloso costruttore di sogni).

Il Museo del Duomo di Milano, all'interno delle Sale degli arazzi, ospita fino al 2 maggio 2023 un approfondimento alla visita tra disegni, materiale d'archivio e video, per raccontare l'affascinante storia degli Arazzi Gonzaga, tra le opere più singolari del percorso. Cuore dell'esposizione 'Intrecci di seta, rame, inchiostro. La storia degli Arazzi Gonzaga', sono i settecenteschi disegni preparatori per incisioni raffiguranti gli arazzi appartenenti alla famosa serie Storie di Mosè, per la prima volta presentati al pubblico dopo un accurato restauro.

Fino al 4 giugno presso lo Spazio Ventura XV di Milano (via privata Ventura 15) apre al pubblico in anteprima mondiale la mostra da brivido Serial Killer Exhibition, ideata ed allestita da Venice Exhibition Srl: si tratta di un nuovo format internazionale dedicato all'esplorazione degli angoli più remoti ed oscuri della mente umana.

A partire dal 21 aprile e fino a dicembre 2023, in occasione del centenario della Triennale di Milano, viene presentata all'Aeroporto di Milano Linate la mostra Triennale Milano 1923-2023, a cura di Marco Sammicheli: un racconto in pillole sui cento anni della Triennale che ripercorre anche la storia delle 23 edizioni della sua Esposizione Internazionale fino a oggi. La mostra si completa con un arredo di grande formato, la poltrona Joe, di Jonathan De Pas, Donato D’Urbino e Paolo Lomazzi nella sala delle partenze a ricordare l’artigianalità e l’esplorazione di nuovi mondi di cui il design milanese è da sempre ambasciatore.

Clamore Festival, Ink Club, Edonè e NXT Station sono felici di riproporre il Primo Maggio di Bergamo. E quest'anno la proposta raddoppia, con una due giorni di musica imperdibile. Dal primo pomeriggio di domenica alla tarda sera di lunedì, sul palco del Piazzale degli Alpini di Bergamo, si alterneranno alcune tra le band più rappresentative del panorama musicale locale. La line up vedrà alternarsi: Carlo Skizzo Biglioli, Claudia Buzzetti & The Hootenanny, Crushed Fingers, Durty Geks, Filippo Cattaneo Ponzoni, Forse Danzica, Funky Lemonad, Gotto Esplosivo, Joo, Moostroo, SBIC - Shocked By Ice Cream, Trevisan. Il tutto condito dai DJ set di Marlon, Komatsu San e Onosecond e dalla simpatia di Gio Fattoruso, che sarà il maestro di cerimonia della manifestazione.

A Spirano il 29 e 30 aprile si svolgerà presso il Palaspirà di Spirano, la Festa della pecora gigante bergamasca (e del rafiolo di Sant'Alessandro). Degustazione di specialità di carne ovina bergamasca, attività ludico-didattiche, battesimo della sella con gli asini e i pony e molto altro.

La nuova data ufficiale del ‘Tour Mare Fuori’ si terrà il 29 Aprile alle ore 17:30 al Centro Commerciale Antegnate Gran Shopping in Via del Commercio, 3, ad Antegnate in provincia di Bergamo. Presenti al meet&greet gli attori Francesco Panarella (Cucciolo) e Giovanna Sannino (Carmela). Wobinda inizierà un tour nazionale con i protagonisti della serie in esclusiva, che darà la possibilità al grandissimo pubblico di poter incontrare i propri beniamini dal vivo nei migliori centri commerciali e location pubbliche e private, dopo averli potuti ammirare in Tv.

Passeggiata nei boschi in compagnia del falegname. Respira il profumo del bosco, scopri gli alberi e il legno e raccogli prodotti del sottobosco per il laboratorio creativo: una casetta per gli uccellini. Altopiano di Bossico, l’1 maggio. Costo: adulti 6€; bambini 22€ (compreso materiale per la costruzione della casetta); secondo bambino 19€ (compreso materiale per la costruzione della casetta); Offerta family:;2 adulti + 3 bambini 67€.

Percorso guidato e laboratori a tema. Storia giocata “Cuccioli di mamma” con il coinvolgimento delle famiglie, attività didattica a tavolino per la realizzazione di un elaborato. Cascina Pezzoli: 30 aprile e 1 maggio. Costo: € 10,00.

Visita guidata alla fattoria del Castello di Malpaga alla scoperta di asinelli, capre, conigli, galline, oche e tacchini. Castello di Malpaga, 29 – 30 aprile. Biglietto 6,27 €.

Fino al 4 giugno all'Accademia Carrara di Bergamo (piazza Giacomo Carrara 82) è allestita la mostra Cecco del Caravaggio: l'allievo modello, prima esposizione mai dedicata in Italia e nel mondo a Cecco del Caravaggio (Francesco Boneri 1585 circa - post 1620), nato probabilmente nel territorio bergamasco, allievo e modello del Merisi in almeno sei dipinti. Negli spazi rinnovati del museo - l'Accademia Carrara riapre al pubblico il 28 gennaio 2023 a seguito di un importante progetto di rinnovamento - vengono presentate 41 opere, tra cui 19 dei circa 25 dipinti conosciuti di Cecco e 2 opere di Caravaggio e, insieme, artisti che hanno ispirato e sono stati ispirati.

Presso il Centro Fiera di Montichiari, torna Seridò, una grande festa a misura di bambino con stand, aeree gioco, spazi ricreativi e di ristoro. L’idea di base è che i bambini non siano semplici spettatori, ma protagonisti attivi in ogni attività. Sono più di 100 le proposte pensate per coinvolgere i più piccoli e le loro famiglie. Il 29 – 30 aprile – 1 maggio. Costo: € 5,00 bambini dai 3 ai 12 anni – € 14 adulti e ragazzi.

Da sabato 29 aprile a lunedì primo maggio il Comune di Monte Isola, nel Bresciano, organizza la settima edizione della Festa del Salame di Monte Isola, in programma al borgo di Cure. Come da tradizione il programma della festa prevede concerti, la camminata al Santuario Madonna della Ceriola e la famosa gara del salame.

Il 2023 ha portato con sé una grande novità: la riapertura, dopo anni di chiusura, del Museo del Risorgimento di Brescia, oggi rinominato Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia. Collocato nell’incantevole cornice del Castello di Brescia, il museo – completamente riallestito e sempre aperto a ulteriori aggiornamenti – si presenta al pubblico con circa 100 reperti tra dipinti, sculture, cimeli, armi, bandiere, uniformi, medaglie, oggetti d’epoca. Di grande rilievo la componente digitale, che permetterà di mostrare documenti, fotografie, stampe e disegni e di dare vita a grandi opere d’arte ottocentesche. Fino al 31 dicembre 2023.

Grazie a un prestito straordinario dal Museo Nivaagaards Malerisamling di Nivå, in Danimarca, è arrivato alla Pinacoteca Tosio Martinengo, in piazza Moretto, a Brescia l’intrigante dipinto dalle atmosfere nordiche di Lorenzo Lotto. Fondazione Brescia Musei presenta, con 'Ritratto di uomo con rosario', il nuovo appuntamento con PTM Andata/Ritorno, il progetto che trasforma le “partenze” collegate alle richieste di prestito in “arrivi” di opere ospiti. Appuntamento fino al 18 giugno 2023.

Fino al 31 maggio è aperta al pubblico la nuova mostra al Castello di Padernello a cura di Giacomo Andrico e della direzione artistica della Fondazione Castello di Padernello: Milizie territoriali armaioli e bravi – “…le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, le cortesie, l’audaci imprese, io canto…”. Preziose fotografie della collezione delle armature da parata della famiglia Martinengo di Padernello o della Fabbrica scattate dai fotografi Virginio Gilberti e Andrea Gilberti, saranno stampate su metallo cromalux grazie alla collaborazione della ditta New Lab di Giuliano Goffi.

Gardaland ha dato il via alla nuova stagione. Quattro le novità rivolte a tutte le fasce di età. Prima fra tutte, la nuova attrazione Jumanji -The Labyrinth, ispirata alla serie cinematografica campione d’incassi di Sony Pictures Entertainment: un’esperienza immersiva che, a partire dal primo aprile, farà dell’astuzia di ciascuno il fattore predominante del successo, rendendo gli Ospiti i veri protagonisti, artefici della propria personale esperienza all’interno del labirinto.

Da venerdì 28 aprile a lunedì primo maggio si svolge a Como il Lake Como Wine Festival, un’occasione imperdibile per assaggiare i grandi vini di oltre 25 cantine, accompagnati da formaggi, salumi e piatti tipici. L’evento svolge per quattro giorni in piazza Cavour a Como nei seguenti orari di apertura: venerdì dalle 18.00 alle 24.00; sabato e domenica dalle 11.00 alle 24.00; lunedì dalle 11.00 alle 23.00. Per partecipare all'evento sono disponibili ticket per 5 assaggi a 10 euro (2 euro ad assaggio), ticket per 10 assaggi a 15 euro (1,50 euro ad assaggio) e ticket per 20 assaggi a 25 euro (1,25 euro ad assaggio); i prezzi sono comprensivi di bicchiere e tasca porta bicchiere.

La Pinacoteca Civica di Como organizza nelle sue sale al primo piano, fino al 28 maggio 2023, la mostra Universo Parisi. I vetri e le ceramiche di Ico e Luisa, con la curatela di Roberta Lietti e il progetto espositivo di Cristiana Lopes e Giacomo Brenna. La figura di Domenico (Ico) Parisi è tra le più eclettiche e le più creativamente prolifiche nel panorama della ricerca progettuale italiana dal dopoguerra in poi.

La 38a edizione della Sagra dello Gnocco si svolge il 30 aprile e 1° maggio 2023 a Derovere. Sotto lo stand si potranno degustare gnocchi fatti a mano, preparati e cucinato al momento e altre delizie locali e non.

Fino all’11 giugno a Cremona si potrà visitare TILT, la XVIII edizione della Mostra internazionale di illustratori contemporanei, con ospite speciale l’illustratore francese Guy Billout. L’evento, realizzato e curato dall’Associazione Tapirulan, con la collaborazione del Comune di Cremona, propone tre mostre (più un piccolo “fuoriprogramma”) allestiste presso le sale di Santa Maria della Pietà e presso lo Spazio Tapirulan.

Da sabato 29 aprile a lunedì primo maggio 2023 torna a Casatenovo, la Sagra del Salame, quest'anno alla quarantottesima edizione. L’evento si svolge come da tradizione nella frazione di Campofiorenzo, in piazzale Giovanni Paolo II (via Don Consonni 2). Tra i piatti forti del menù ci sono panini con salamella o con zampone, polenta taragna, casoncelli, trippa, brasato o cassoeula con polenta, nervetti, porchetta. Il primo maggio anche pizzoccheri valtellinesi. ça cucina è aperta a pranzo in orario 12.00-14.00 e a cena in orario 19.00-22.30; tutti i piatti sono disponibili anche da asporto. Ad arricchire l'offerta della Sagra del Salame anche un programma di eventi e serate di musica dal vivo.

Concerto del Primo maggio in piazza Cermenati a Lecco. Anche quest'anno le sigle sindacali organizzano una manifestazione musicale in occasione della Festa dei lavoratori: Cgil Lecco, Cisl Monza Brianza e Uil Lario promuovono infatti l'evento per celebrare il 75° anniversario della nostra Costituzione, entrata in vigore nel 1948. Sul palco, dalle 14.30, si alterneranno i gruppi Biscotti Biscotti, Iluf, I croccanti. Il concerto sarà inframezzato dagli interventi dei delegati sindacali, con comizio conclusivo di Mirco Scaccabarozzi per conto di Cgil, Cisl e Uil. L'evento gode del patrocinio del Comune di Lecco.

Il Micky Motor Day torna ad appassionare gli amanti dei motori ad Abbadia, nel ricordo del piccolo Michele, strappato alla vita a soli 10 anni da un sarcoma osseo. Da allora i genitori e gli amici, confluiti nell'associazione "Micky sempre con noi", organizzano una due giorni all'insegna di auto, moto, giochi, musica e buona cucina, il tutto con finalità benefiche: raccogliere fondi e strumentazione per il reparto pediatrico dell'istituto dei tumori di Milano. La manifestazione si svolgerà nel weekend del 29 e 30 aprile e si aprirà sabato al Lido con lo spettacolo di moto acrobatiche, per proseguire nel giardino della casa parrocchiale. Alla sera concerto della Project Rock School. Domenica tradizionale esposizione di auto e moto sul lungolago, messa alla parrocchiale di San Lorenzo cui seguirà un momento importante: il brindisi per celebrare i 18 anni di Micky, con accensione motori in segno di saluto. Cucina aperta sempre in parrocchia, nel pomeriggio spazio al taxi rally tra Linzanico e Crebbio e, in contemporanea, lo spettacolo di moto acrobatiche. Per tutta la durata della manifestazione sarà prevista l'apertura del Civico museo setificio Monti.

Sarà ospitata fino al 15 ottobre 2023 presso la Sezione di Grafica e Fotografia di Palazzo delle Paure la mostra “L’arte dell’incisione: grandi maestri nelle collezioni di grafica del Sistema Museale Urbano Lecchese”, ideate e realizzata da Barbara Cattaneo, Matilde Bianchi ed Elena Negri. L’esposizione nasce dall’intento di far conoscere al pubblico la ricca raccolta di stampe e incisioni del Si.M.U.L. (circa 3.000) che possono essere fruite dal pubblico solo con mostre temporanee ad hoc, attraverso la scelta dei diversi nuclei tematici presenti. L’intento è quello di mostrare una raccolta inedita di acqueforti, xilografie, litografie e incisioni a bulino. Si tratta di tecniche artistiche elaborate già nell’antichità e utilizzate per la riproduzione di opere d’arte a partire dalla seconda metà del secolo XV. Le incisioni che verranno esposte, dopo un lungo lavoro di catalogazione e restauro, riproducono alcune tra le più spettacolari opere d’arte realizzate da famosi artisti tra il XV e il XVIII secolo italiani ed europei.

La prima edizione si svolgerà in tre giorni, i prossimi 28, 29 e 30 aprile: una manifestazione di forte impatto dedicata alla musica e pensata soprattutto per i giovani, con ospiti di spicco. “Idol Music Festival” è organizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Lodi e vedrà come palcoscenico di prestigio Piazza della Vittoria: l’intrattenimento di qualità conquista il luogo cittadino di maggiore attrazione e promuove la città anche in chiave economica. Dopo l’apertura di venerdì 28 aprile 2023, alle ore 21:15, quella di sabato 29 sarà, al medesimo orario, la giornata più importante - il “main event” che precede la chiusura di domenica 30 aprile, nuovamente a partire dalle 21:15 -, con la partecipazione del rapper, scrittore e docente di Storia e Filosofia, Murubutu, ovvero Alessio Mariani, artista di significativo riscontro sulla scena nazionale a cui si deve la realizzazione di album contrassegnati da un forte profilo di impegno sociale.

Anche quest’anno le Colline Moreniche di Volta Mantovana ospiteranno la Mostra Nazionale dei Vini Passiti e da Meditazione, organizzata dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco di Volta. Più di 35 cantine provenienti da tutta Italia si incontreranno a Volta Mantovana, proponendo alcuni dei migliori vini passiti di tutta la penisola. La mostra si svolgerà interamente nel cuore del centro storico di Volta Mantovana, all'interno del castello medievale, del quale si conservano ancora le torri ed estese parti della cinta muraria: nel Rinascimento, con la costruzione di Palazzo Gonzaga, Volta diventò rifugio estivo della potente famiglia mantovana. Quest’anno la Mostra Nazionale aprirà alle 14:30 di Sabato 29 Aprile. L’inaugurazione è programmata alle 15:00, presso l’ingresso di Palazzo Gonzaga, con i saluti del Sindaco Bertaiola, gli interventi delle autorità, l’inno d’Italia suonato dall’Orchestra dei Colli Morenici del Garda e il taglio del nastro.

Dal 28 aprile all’1 maggio a Ostiglia si terra la “Battaglia del Riso”. La grande festa del riso ostigliese si terrà tutte le sere, dalle 19,30 alle 22,30, presso la sala Polivalente, area Expo (ingresso via Collodi).

Dal 22 aprile al 21 maggio torna la Sagra dell’Asparago Rosa di Mezzago, in provincia di Monza e Brianza, quest'anno alla63esima edizione. La storica manifestazione si svolge anche quest'anno a Palazzo Archinti, in piazza Libertà 4, dove è allestito il ristorante della sagra e dove si svolgono i tanti eventi collaterali tra musica dal vivo, performance artistiche e incontri di approfondimento. Il ristorante della Sagra è aperto da giovedì alla domenica nei seguenti orari: giovedì e venerdì turno singolo alle 19.30; sabato doppio turno alle 19.15 e alle 21.15; domenica turno singolo alle 12.30. La prenotazione anticipata è obbligatoria sul sito della Pro Loco di Mezzago oppure telefonando al 351 8108809 in orario 17-20, fino a esaurimento posti.

Da sabato 22 aprile fino a lunedì 1 maggio torna lo Street Food Festival nel parco di Monza. Per due lunghi weekend sarà possibile gustare le migliori specialità on the road dolci e salate immersi nel verde. Oltre alle numerose specialità da diverse regioni d’Italia, negli stand sarà possibile trovare prodotti nazionali e internazionali e prelibatezze di ogni genere.

Da venerdì 28 aprile a lunedì primo maggio 2023 presso i Boschetti Reali del Parco di Monza si svolge l'Asian Street Food Festival, dedicato alla cucina asiatica di strada. Quattro giorni a base di Onigiri, Dim Sum, Bao, Pad Thai e decine di altre pietanze orientali preparate dai migliori truck food d'Italia. Per tutta la durata del festival sono inoltre in programma workshop e laboratori gratuiti per tutte le età: massaggi, origami, calligrafia, vestizione di abiti tradizionali e molto altro. Ci saranno anche show cooking, arti marziali, concerti e Dj-set serali. Gli orari: venerdì 28 aprile dalle 18.00 alle 24.00; sabato 29 e domenica 30 aprile dalle 10.00 alle 24.00; lunedì primo maggio dalle 10.00 alle 17.00.

Da venerdì 28 aprile a lunedì primo maggio si svolge in piazza Europa a Cavenago di Brianza la sagra della cucina pugliese Sapori di Puglia: cacio impiccato, pane di Altamura, bombette di carne con capocollo, pasticciotti dolci, carne alla griglia, pittule di ogni tipo, torcinelli di agnello, pomodori secchi e tante altre golosità. La manifestazione è arricchita da un mercatino di prodotti tipici, animazioni per bambini e un programma di eventi e spettacoli di musica dal vivo, che culminano nel Concertone del Primo Maggio con i Vallanzaska. Di seguito il programma dei concerti: Venerdì 28 aprile alle ore 21.00: 88Band, tributo a Max Pezzali e agli 883; sabato 29 aprile alle ore 21.00: Selezione Musicale Dance 360°; domenica 30 aprile alle ore 21.00: Vasco Revolution, tributo a Vasco Rossi. Lunedì primo maggio dalle ore 16.00: Concertone del Primo Maggio con band del territorio e, in serata, i Vallanzaska. Sapori di Puglia è a ingresso libero e gratuito. Questi gli orari di apertura: venerdì 28 aprile dalle 18.00 alle 24.00; da sabato 29 a lunedì primo maggio orario continuato dalle 11.00 alle 24.00. Ulteriori informazioni via email. Qui altre sagre di aprile 2023 da non perdere in Lombardia.

Hello Eventi presenta la Festa Della Birra nei giorni 28, 29 e 30 Aprile a Vimercate, in Via Roma e Piazza Roma. All’evento sarà possibile trovare una vasta scelta di birre artigianali, italiane ed internazionali. E poi Street Food, con il miglior cibo da tutto il mondo la migliore Musica selezionata.

Da venerdì 28 aprile a lunedì primo maggio si svolge al Castello di Belgioioso l'edizione 2023 di Officinalia, storica manifestazione bio tra le prime fiere tematiche organizzate in Italia. In esposizione una grande qualità di prodotti alimentari certificati tutti da assaggiare: torte dolci e salate, pane cotto in forno a legna, the e tisane in diverse fragranze, mandorle tostate, nocciole, succo di mele, birre al malto, tofu, marmellate di frutta e sformati di verdura freschissima, pasta fresca e secca, biscotti, crackers, formaggi di capra freschi. Non solo prodotti alimentari ma anche molti prodotti naturali per la cura della persona e capi di abbigliamento realizzati in fibre naturali. Nell'ambito della manifestazione sono inoltre in programma un incontro con il dottor Piero Mozzi (venerdì 28 aprile alle 15.00 nella Manica dell’Incompiuta del Castello di Belgioioso; biglietto 5 euro) e le due passeggiate A piedi sul Ticino: seguendo le Cicogne (sabato 29 e domenica 30 aprile, previa prenotazione via email). Per il venticinquesimo anno consecutivo nel Parco del Castello di Belgioioso si tiene inoltre il Taiji Festival organizzato da Walter Lorini (Federazione Sportiva Culturale Pwka): decine di scuole di Taiji Quan si ritrovano per scambiarsi esperienze e presentare ai neofiti questa disciplina nata più di 2000 anni fa in Cina sulle montagne del Wudang. Officinalia 2023 è aperto in orario continuato dalle 10.00 alle 20.00. Biglietti: intero 9 euro, ridotto 7 euro.

Lunedì primo maggio si terrà Varzi in Fiera, ventiseiesima edizione della festa nella suggestiva cornice dell’antico borgo medievale di Varzi, uno dei borghi più belli d’Italia. Ricco il programma per adulti e bambini con un’area tutta dedicata a loro e possibilità di pranzare, a partire dalle ore 12.00, negli stand gastronomici della Nuova Pro Loco Varzi. Il menù della sagra è dedicato alla Tradizione varzese in tavola con ravioli di brasato dentro e fuori, ravioli di magro burro e salvia, taglieri di Salame di Varzi Dop e formaggi tipici locali, panini con Salame di Varzi Dop, formaggi e salamella varzese. Varzi in Fiera 2023 si svolge in orario 10.00-19.00 e prevede inoltre spettacoli equestri, una sfilata di carrozze e cavalieri, esposizioni di opere artistiche e fotografiche, ma anche di attrezzature agricole, modellini in scala di macchine agricole d'epoca funzionanti e animali da cortile. Non mancano spettacoli di musiche tradizionali e la possibilità di visitare chiese e monumenti aperti per l'occasione.

Un viaggio unico, tra reale e virtuale, alla scoperta di come evolvono gli esseri viventi, con gli occhi di Charles Darwin. Esperienza virtuale al Museo Kosmos, dai 7 anni, il 29 aprile alle 16. Costo: € 16,00 adulto + bambino

A Cosio Valtellino presso Piazza S. Martino, il 29 aprile, street food, attività e gonfiabili per bambini, concerto live.

Montagne di cioccolato a Gerola Alta, il 30 aprile dalle 14 alle 17.30: itinerario goloso nel centro storico di Gerola Alta. Evento organizzato da Ecomuseo della Valgerola.

Corri per Enpa a Sondrio, il 30 aprile: corsa non competitiva di 7,5 km. Evento organizzato da Enpa.

Da venerdì 28 aprile a lunedì primo maggio arriva a Castano Primo il Rolling Truck Street Food, per quattro giorni all'insegna del cibo di strada tra specialità nazionali e internazionali. Il Rolling Truck Street Food si svolge in piazza Ardizzone dove si può assaporare un’attenta selezione di street food d’autore: arrosticini abruzzesi, hamburger di bufalo, pane e meusa, pane e panelle, pane cunzato, mini arancini, cannoli siciliani riempiti al momento e cassatine, gnocco fritto e salumi, panzerotti pugliesi, frittura di pesce e specialità con salmone. L'ingresso è gratuito nei seguenti orari: venerdì dalle 18.00 alle 24.00; sabato, domenica e lunedì dalle 11.00 alle 24.00.

Domenica 30 Aprile dalle ore 8.00 alle ore 12.30 in Piazza della Repubblica a Varese torna la mostra scambio veicoli storici "Mitiche in Piazza". Ogni edizione, l'evento attrae 120-140 veicoli storici di almeno 20 anni, in buone condizioni. Il Club VAMS mette a disposizione gratuitamente i propri commissari tecnici per la verifica dello stato dei veicoli al fine di stabilire se possono accedere alla certificazione di rilevanza storica ASI.

Lunedì 1° Maggio giunge alla sua 46°edizione la gara ciclistica Piccola Tre Valli Varesine, gara nazionale di riferimento della categoria Giovanile, che quest'anno partirà da Villadosia di Casale Litta. Oltre 200 atleti iscritti con 35 squadre provenienti da tutta Italia, presenti la Nazionale Italiana Juniores e anche quella Svizzera e quella Ucraina. La manifestazione è organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda.

Fino all’1 maggio sarà possibile divertirsi con il Luna Park alla Schiranna, Varese. Settanta giostre e due grandi novità: il “Top Spin“, inaugurato per la prima volta proprio a Varese e “Break Dance”, entrambe adrenaliniche attrazioni veloci e rotanti. Immancabili come ogni anno anche il percorso a ostacoli España, il Roller Coaster, il Brucomela e tanto altro, sia per grandi che per i più piccoli, senza dimenticare gli stand gastronomici con tantissime leccornie.

Fino al 18 giugno il Museo Ma*Ga di Gallarate, in via De Magri 1, ospita la mostra Andy Warhol: Serial Identity, antologica dedicata a uno dei vertici assoluti dell’arte e della cultura del Novecento. L'esposizione ripercorre attraverso oltre 200 opere (provenienti anche da istituzioni internazionali come The Andy Warhol Museum di Pittsburgh e l’archivio di Ronald Nameth) l’intero universo creativo di Andy Warhol (1928-1987), dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda, alle più importanti opere pop dove i protagonisti principali sono i personaggi celebri, come musicisti, registri, designer, politici, attori, ai brand commerciali delle grandi aziende, diventati icone di un nuovo modo di vivere e di consumare, elementi banali della quotidianità elevati a icone contemporanee.