Pasquetta a Villa Arconati: caccia al Tesoro speciale per le famiglie (e non solo). Ecco il programma degli eventi per lunedì 21 aprile

Bollate (Milano) – Caccia al Tesoro speciale per le famiglie e altre proposte per scoprire i tesori e vivere il giardino di Villa Arconati di Bollate a Pasquetta. Per tutte le Famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni è in programma una speciale visita guidata "alla caccia dei Tesori del Pavone". Il pavone Argo, mascotte del giardino, accompagnerà le famiglie con i bambini alla scoperta delle meraviglie del giardino di Villa Arconati.

Come funziona? Argo è un pavone pasticcione, che ha perso i suoi tesori tra le fontane, i teatri e le statue antiche del parco. Ha bisogno di aiuto per ritrovarli e per accompagnare famiglie e bambini da alcuni suoi amici molto speciali. Sarà un'esperienza immersiva e sensoriale a contatto con la natura e la storia del luogo. Appuntamento doppio alle 11.15 e alle 15, durata della visita 60 minuti circa (in caso di maltempo sarà sostituita dalla visita al palazzo "Un viaggio nel tempo”). L’attività è gratuita per i bambini da 6 a 10 anni, posti limitati, si consiglia la prenotazione online: www.villaarconati-far.it. Il biglietto d'ingresso per gli adulti accompagnatori con visita guidata € 16,00 acquistabile on-line o in biglietteria. Bambini, ma non solo. Il giorno di Pasquetta è possibile trascorrere la giornata alla scoperta della Villa e il suo Giardino con una visita libera, il biglietto d’ingresso è giornaliero e consente di rimanere alla Villa anche per l’intera giornata per chi lo desidera, dalle 11 alle 19. Con l’ausilio della mappa in omaggio all’ingresso o con la nuovissima App "Arconati Garden", scaricabile gratuitamente sul proprio dispositivo, è possibile passeggiare sia nel Giardino che nelle sale del Palazzo, scegliendo quanto a lungo soffermarsi in ogni ambiente. Sono molti i contenuti a supporto della visita: testi di approfondimento, audioguida, foto e video esclusivi e la ricostruzione virtuale dell'antico Casino di Caccia andato perduto. Una speciale sezione della App è pensata per le Famiglie con bambini con una caccia al tesoro alla scoperta dei tesori architettonici, artistici e botanici del Giardino.

Si può anche scegliere una visita guidata, accompagnati dalle appassionate Guide volontarie che racconteranno storia e aneddoti di Villa Arconati nel corso di quattro secoli. Il percorso di visita si snoda in parte nel Giardino e nel Palazzo, con un itinerario di circa 90 minuti, che tocca gli ambienti più rappresentativi. Prima e/o dopo la visita guidata è comunque possibile rimanere in Villa magari per tornare a rivedere gli ambienti che hanno particolarmente gradito, o anche solo per una passeggiata all’insegna della bellezza. Infine è possibile fare un pranzo da veri signori al Caffè Goldoni, elegante punto ristoro della Villa che prende il nome dal celebre commediografo veneziano ospite in Villa alla corte di Giuseppe Antonio Arconati nelle estati di metà Settecento. Il Lunch è dalle ore 12.00 alle ore 15.00.