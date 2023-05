I 150 anni di Alessandro Manzoni ricordati anche a fumetti. E Paperino interpreta lo scrittore

Milano – In occasione dei 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni, la ricorrenza viene celebrata anche a fumetti, proprio nella casa del grande scrittore, qui impersonato da Paperino. Sarà presentato infatti domani a Milano da Giunti “PaperManzoni“, il nuovo volume Disney ispirato al grande Autore e al suo celebre romanzo, già in libreria. Sull’onda dei successi di TopoPrincipe e PaperDante, bestseller dei titoli dedicati a Dante del settore bambini. PaperManzoni vuole essere un omaggio gentile e raffinato all’autore milanese, attraverso il racconto illustrato inedito scritto da Augusto Macchetto, con i disegni di Giada Perissinotto e Lorenzo Pastrovicchio, coppia di artisti anche nella vita e recenti… sposi promessi e gli splendidi colori di Andrea Cagol.

PaperManzoni, ideato e sviluppato interamente in Italia, è inoltre arricchito da un’interessante parte redazionale che introduce il lettore non solo a Manzoni, ma anche all’universo di ispirazione manzoniana che emerge dal racconto. Completa questa parte il ricco backstage, che mette in luce il processo che ha portato alla creazione delle bellissime illustrazioni e alla definizione dei loro colori. Ideale complemento del racconto illustrato è “I Promessi Paperi”, che chiude il volume: una storia a fumetti ormai iconica, una delle più celebri parodie letterarie disneyane, pubblicata sul settimanale Topolino nel 1976 e scritta da Edoardo Segantini con i disegni di Giulio Chierichini.

La presentazione avverrà domani, mercoledì 24 maggio, alle 18,30, al Circolo dei Lettori di Milano, nella dimora milanese del grande scrittore, Casa Manzoni, via Gerolamo Morone 1. Interverranno Veronica Di Lisio, Direttore di Divisione Disney ed editoriale per Giunti Editore, gli autori Augusto Macchetto, Giada Perissinotto, Lorenzo Pastrovicchio e Andrea Cagol e Luca Valtorta, giornalista culturale e musicale, grande esperto di fumetto e del mondo Disney. L’incontro fa parte del programma per le celebrazioni dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, che hanno già visto a Milano la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La storia PaperManzoni descrive un immaginario episodio di vita di Alessandro Manzoni, ambientato a cascina Costa, sulle sponde del Lago di Como. Protagonista è il piccolo Alessandro (Paperino), che torna in questi luoghi tanto amati insieme allo zio un po’ burbero (Zio Paperone), per riabbracciare la sua governante Caterina (Nonna Papera), che si è occupata di lui fin da piccolo. Qui ritrova il caro amico Tonio (Paperoga), compagno di tante corse e avventure. I due, nel pieno di un autunno dorato, tra l’odore della nebbia e della polenta cotta nel camino, osservano una foglia che sembra proprio non volersi staccare dal ramo.

“Sarà magica?” si chiedono. Amelia la fattucchiera, poco lontano, osserva la stessa foglia. Lei sa che è magica: fino a che non si staccherà, infatti, l’inverno non potrà cominciare. Questa foglia sarà proprio l’elemento simbolico e conduttore del racconto. “In questo racconto, per gioco e con affetto, abbiamo riportato un giovane Alessandro Manzoni sui prati della sua infanzia e lo abbiamo circondato dalla magia provata da ogni bambino e ogni bambina di fronte al mondo. afferma Veronica Di Lisio, Direttore di Divisione Disney ed editoriale per Giunti Editore.

Un mondo visto con gli occhi pronti a stupirsi per ciò che di straordinario ha da offrire. Se fossimo capitati da quelle parti, forse avremmo visto un bambino spettinato, con le guance rosse dopo aver corso con gli amici. Da grande, Alessandro avrà rimpianto quei giorni? Gli saranno stati di ispirazione, nello scrivere le sue opere?“