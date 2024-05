Orticola e FuoriOrticola 2024, a Milano la mostra mercato di fiori e piante tra eventi diffusi e un contest per tutti

Milano, 7 maggio 2024 – Tutto pronto a Milano (pioggia permettendo) per Orticola 2024, la mostra mercato di fiori, piante e frutti insoliti, rari e antichi. La ventottesima edizione si svolge da giovedì 9 a domenica 12 maggio, presso i Giardini Pubblici Indro Montanelli. Curata da Orticola Lombardia, la mostra Orticola è un’iniziativa nata per il capoluogo lombardo nel 1996, i cui proventi sono destinati al verde cittadino.

L'immagine della cover del catalogo di quest'anno è una mano che ispirandosi all’iconografia antica sintetizza il concetto di dono e di vitalità e quello di prendere tra le mani la sostenibilità, quindi il futuro della vita su questo pianeta, che altro non è che “un giardino planetario” di cui tutti siamo giardinieri e a cui tutti dobbiamo dare una mano.

Orticola 2024, l locandina scelta per questa edizione

Orticola quest'anno ha scelto di rivolgersi alla generazione cresciuta con la consapevolezza che la natura sia un bene irrinunciabile e da preservare. Si chiama Generazione G: quella dei Giovani Giardinieri. A loro è rivolto un percorso orientato all’innovazione che apre la via della sperimentazione: piante, collezioni, allestimenti, laboratori. Esperienze che richiamano memorie d’infanzia e stimolano nuove passioni.

In programma corsi, laboratori, talk, workshop e i “Dialoghi in giardino” con ospiti speciali, personalità istituzionali ed esperti botanici e anche una caccia al tesoro alla ricerca di “chicche” botaniche. Per i bambini, tutti i giorni, dalle 10 alle 18,30 sono presenti i laboratori di Kikolle Lab che propongono come creare il giardino planetario di Gilles Clément o come diventare GG. (giovani generazioni). Quest’anno, in linea con il tema ai giovani, Ceresio Investors e Orticola offrono una borsa di studio a uno studente che si sia distinto sulla conservazione e sul rispetto del verde e che abbia sviluppato una tesi di laurea di particolare interesse.

Orticola

Ma non c’è solo Orticola. ll circuito diffuso di FuoriOrticola 2024 è giunto alla 6a edizione e fiorisce con vetrine, musei, orti, ville, castelli e giardini a Milano e fuori città. L’iniziativa dura per tutto il mese di maggio con una serie di eventi diffusi nei luoghi più carismatici della cultura milanese e dello shopping cittadino con iniziative aperte al pubblico, che coinvolgono musei, ville, giardini, orti con aperture straordinarie ed eventi. Oltre che nei musei «amici di Orticola», come il Museo del Novecento, la Galleria d’Arte Moderna, il Museo Bagatti Valsecchi, l’Orto Botanico di Brera, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, il Museo Poldi Pezzoli, la Triennale e il Mudec, FuoriOrticola prende vita in diverse zone della città, come l’Orto di via Padova, il Giardino Bing e l’Orto Tintorio di via Nervesa.

FuoriOrticola 2024 (Foto sito Orticola.org)

Per il terzo anno consecutivo, il Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza partecipa a FuoriOrticola Vetrine. Da domani 7 all'11 maggio le attività aderenti ospitano nelle proprie vetrine composizioni allestite da esperti floral designer (le scenografie floreali sono costruite insieme con i titolari dei negozi).

Gli allestimenti floreali nei negozi che partecipano a FuoriOrticola Vetrine concorrono al contest fuoriorticola2024: si potrà votare la vetrina preferita attraverso i social - scattando una foto fino all'11 maggio a una delle vetrine aderenti all'iniziativa Vetrine Fiorite, pubblicandola in un post su Instagram con l'hashtag #fuoriorticola2024 e votandola con il like - o direttamente dalla gallery sul sito www.orticola.org. La premiazione del contest si svolgerà domenica 12 maggio, ai Giardini Montanelli, all'interno della Mostra Mercato. Alla premiazione parteciperà, fra gli altri, la vicepresidente del Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Francesca Giuliani.

Inoltre, per festeggiare FuoriOrticola 2024, alcune imprese storiche organizzano mercoledì 8 maggio appuntamenti speciali: Altomani & Sons dalle 17 alle 20 organizza "Concerto di petali – Quando la musica incontra la natura"; Sabrina Frigoli, negozio di abbigliamento alle 17 organizza "Una giornata in fiore – Vernissage per i clienti… e non solo"; Valigerie Marchino 1962 dalle 17 alle 20 organizza "Fiory e Accessory", presentazione della vetrina floreale e delle opere del designer Jie Peng "Plush Haze", vasi trasfigurati dal vetro al crochet. In negozio l'autore mostrerà l'impegno e la manualità tipiche del crochet.

Orticola 2024 è visitabile - con ingresso da via Palestro, piazza Cavour o via Manin 2 (Palazzo Dugnani) - nei seguenti orari di apertura al pubblico: giovedì dalle 15 alle 19; venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.

I biglietti di ingresso sono acquistabili esclusivamente on line e hanno un costo di 12,50 euro a persona (ridotto 10 euro per visitatori da 18 a 29 anni; bambini e ragazzi fino a 17 anni entrano gratis, così come i diversamente abili con un accompagnatore) + diritti di prevendita. Per ulteriori informazioni contattare Orticola Lombardia al numero telefonico 02 76001496.