Milano Slam, la prima friendly competition tra bartender: quando e dove

Milano, 14 settembre 2025 – Unisce mixology d'autore, competizione e un'esperienza culinaria 'veloce': è Milano Slam, la prima friendly competition tra bartender di Milano ideata dal Bar Manager Dario Schiavoni, che si svolgerà martedì 16 settembre dalle ore 13 da ByIT il nuovo locale nel quartiere di Brera.

L’evento amichevole, aperto al pubblico, è pensato per unire la bar industry milanese e creare connessione tra esperti mixology trasformando, per un giorno, la competizione in un’occasione di community.

Il format del contest è molto semplice: prevede uno speed round a squadre dove due bartender dello stesso locale dovranno preparare sei drink in pochissimi minuti. I cocktail che verranno valutati sulla base dell'aspetto e del gusto.

A decidere sarà una giuria d’eccezione, composta da figure di riferimento nel mondo del bartending: Beppe Mancini, alla guida di Vetz in Italia, brand di sweet bitter naturale; Diego Ferrari, nominato Brand Ambassador dell’anno nell’Italian Bar Awards di Bargiornale nel 2020 e inserito nella lista delle 100 persone più influenti nella Bar Industry di Drink International nel 2022; Roger, bartender del leggendario The Odd Couple di Shanghai, considerato tra i più celebri in Cina; Lucian Bacur, Manager di Percento Lab, accademia e hub di ricerca e sviluppo nel mondo del beverage; Simone Filoni, esperto di food&beverage; Idris Conti della Compagnia dei Caraibi, azienda di import e distribuzione di spirits e soft drinks; Franco Tucci, uno dei volti storici del bartending milanese, oggi Bar Manager di Etta Milano; Patrick Greco, Bar Manager del Bulgari Hotel di Milano.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di alcuni tra i più noti locali della città, tra cui: The Doping Bar, ByIT, Vesta, Sea Signora, Rita's Tiki Room, Tripstillery, MAG La Pusterla, MAG Navigli, Il Marchese, Wiji Bar, Norah Was Drunk e Casa Tobago.

Un format inedito alla sua prima edizione con cui ByIT porta la scena della miscelazione milanese sotto i riflettori valorizzando collaborazione, spirito di squadra e invitando il pubblico a vivere l’energia della mixology da una nuova prospettiva.

ByIT il nuovo indirizzo milanese si trova in Via Fiori Chiari, 32 a Milano