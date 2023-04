Novegro Vinile Expo, a Segrate la fiera del disco più grande d’Italia: orari e biglietti

Per la gioia di collezionisti, appassionati e nostalgici, al Parco esposizioni di Novegro torna il Novegro Vinile Expo, mostra-mercato di vinili e cd in programma sabato e domenica nel padiglione D della struttura. Si punta a replicare il successo dell’edizione invernale del medesimo evento, che nel week end del 4 e 5 febbraio ha totalizzato 120 espositori, italiani e stranieri, e 2500 visitatori.

Pop, rock, metal, disco, soul, funky, classica, jazz, elettronica, ambient e cantautorato italiano: sono solo alcuni dei generi che si potranno trovare curiosando tra i banchetti, con la possibilità di acquistare 33 e 45 giri difficilmente reperibili tramite i circuiti commerciali mainstream. “Un fattore distintivo dell’evento novegrino – spiegano gli organizzatori - è l’alta qualità della merce in vendita, che garantisce unaproficua sessione di shopping sia per chi cerca un prodotto specifico di grande interesse collezionistico sia per chi vuole semplicemente acquistare dei nuovi dischi”.

Il padiglione resterà aperto il sabato dalle 10 alle 19, la domenica dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito fino ai 18 anni e ridotto a 5 euro fino ai 30 anni. Il biglietto intero costa 8 euro.

Ospite speciale della manifestazione, Garbo, il padre della new wave italiana, sarà presente al Novegro Vinile Expo per un firmacopie promozionale del suo nuovo album “Il vuoto”. Appuntamento domenica dalle 11 alle 15.