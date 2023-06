Estate al Museo Campari: piscina e giardino della Galleria location speciali per le sere in città

Sesto San Giovanni (Milano) - Arte e Mixologia, il giardino della Galleria a bordo della piscina esterna, una masterclass e un bartender di Campari Academy per scoprire il mondo red passion dell’aperitivo più famoso del mondo.

Per questa estate, il museo Campari propone una location d’eccezione, visite guidate ed esperienze sensoriali per approfondire il legame tra l’arte della comunicazione e il mondo dei cocktail. In occasione delle celebrazioni di San Giovanni, patrono della città, oggi il museo d’impresa disegnato da Mario Botta offre delle visite guidate gratuite ai propri visitatori: i tour si svolgeranno ogni ora dalle 10,30 alle 16,30. Ci saranno poi le visite serali, in cui le guide si alterneranno raccontando attraverso bozzetti e manifesti la storia della pubblicità e della mixologia del brand red passion: i prossimi appuntamenti sono in programma giovedì 13 luglio e giovedì 14 settembre dalle 19 alle 21,30.

A partire da domenica 2 luglio, i weekend della Galleria vedranno nuovi format: "Art –Time" alle 11,30 e alle 15,30, con una pillola artistica per scoprire inaspettate curiosità su un’opera in esposizione o un artista che ha collaborato con Campari, "Aperi-Time" dalle 16 alle 18, con una visita arricchita da un Campari Soda o un Crodino per concludere l’esperienza red passion nel momento perfetto dell’aperitivo, la visita guidata completa del museo alle 10,30 e alle 14,30.

Il 29 luglio la Galleria parteciperà all’iniziativa comunale dedicata alle ville storiche sestesi. Il polo di viale Gramsci sarà aperto dalle 10,30 alle 17,30 e verranno offerte gratuitamente visite guidate alle 10.30, alle12 e alle 14,30 per scoprire il parco Campari e gli esterni di Villa Casa Alta.