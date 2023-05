La michetta diventa forma d’arte: una mostra sul pane simbolo di Milano

L’associazione culturale SureArt organizza una mostra rivolta alla michetta, il pane simbolo della città di Milano. “L'ambizione è quella di far diventare la michetta un simbolo della Città di Milano trasformandola in arte per comunicare la continuità di un bene primario come il pane”, spiegano le organizzatrici de “La Michetta, arte e simbolo”, attente al tema della sostenibilità. “Per creare la Michetta artistica usiamo materiale di riciclo: carta, cartone, plastica e materiale di scarto con modalità scultorea, pittorica e polimaterica. Anche l'allestimento della mostra è previsto utilizzando materiale da smaltire che alcune aziende ed alcuni artigiani ci hanno fornito; vengono utilizzati tubi di cartone, scarti di legno, ferri e plastiche”

Con il patrocinio comunale del Municipio 6, la mostra si terrà dal 20 maggio al 28 maggio presso lo Spazio SEICENTRO di via Savona 99 a Milano, con inaugurazione alle 15:30 di sabato 20 maggio. La settimana coincide con l'iniziativa del Comune di Milano per i diritti dell'infanzia: SureArt organizza tre giornate di laboratorio per la libera espressione artistica dei bambini delle scuole elementari della zona.