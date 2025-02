Milano, K-Way celebra 60 anni con una mostra al Museo della Permanente: installazione e workshop con Pongo

Milano, 19 febbraio 2025 – Divertimento, creatività e gioco si fondono in una mostra itinerante sugli oggetti di design che hanno cambiato la nostra vita quotidiana. In occasione del suo 60° anniversario, K-Way presenta “In Y/Our Life”, un’esposizione globale e multidisciplinare che si terrà a Milano presso il Museo della Permanente dal 26 febbraio al 2 marzo 2025, con ingresso gratuito.

L’evento, curato da Nova Express e Gianluigi Ricuperati, celebra l’evoluzione del brand e il suo impatto sulla vita quotidiana attraverso collaborazioni con marchi iconici e artisti internazionali. Il suo scopo è quello di raccontare non solo l’iconicità del brand francese, ma anche l’impatto culturale e commerciale degli altri marchi entrati nella vita di tutti i giorni attraverso un percorso tra archivi, design e arte. Il progetto coinvolge infatti anche Bic, Borotalco, Borsalino, Chupa Chups, Bialetti, Moleskine, Pongo, Polaroid, Post-it, Rollerblade e Scotch, aziende i cui prodotti affascinano tutti da decenni.

Pongo è stato selezionato da K-Way perché riconosciuto come la plastilina italiana per antonomasia. Nato nel 1952 ed entrato a far parte del gruppo F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini nel 1994, Pongo ha rivoluzionato l'apprendimento di bambine e bambini, stimolando la fantasia e la manualità di generazioni e inventando un nuovo modo di giocare: modellare. Oggi, con una formula 100% vegetale e made in Italy, continua a essere un’icona senza tempo, evolvendosi senza perdere la sua identità.

All’interno della mostra, Pongo animerà insieme ai brand partner di K-Way, la sezione Everyday Icons, un viaggio tra gli archivi degli oggetti entrati nella cultura popolare e nella memoria collettiva. Qui i visitatori potranno scoprire confezioni originali degli anni ’60, ’70 e ‘80, una selezione di pubblicità d’epoca in claymation, insieme al Sig. Pongo, mascotte in plastilina che incarna la versatilità e la magia di questo materiale.

L’installazione di Agostino Iacurci

Nella terza sezione della mostra, chiamata proprio In Y/Our Life, 13 artisti provenienti da tutto il mondo hanno reinterpretato materiali e oggetti di uso comune, trasformandoli in straordinarie opere d’arte. Attraverso disegno, scultura, pittura, installazione, video e performance, il pubblico scoprirà nuove prospettive delle icone che fanno parte della vita di tutti i giorni.

Tra gli artisti, Agostino Iacurci, noto per il suo stile essenziale e vibrante, ha dato forma a un’installazione “interattiva” dedicata a Pongo. L’opera guarda alla convivialità e alla creatività spontanea, e lo fa a partire da una grande tavola imbandita che il pubblico potrà progressivamente arricchire modellando elementi con la plastilina messa a disposizione.

Workshop gratuiti

E il mondo di Pongo non può che chiamare a raccolta bambine e bambini. Per loro (e per tutti coloro che vogliono sperimentare la creatività), due giorni di workshop gratuiti, sabato 1 e domenica 2 marzo, guidati da Agostino Iacurci insieme allo staff educational. Ogni partecipante potrà modellare con la plastilina Pongo un ricordo da portare con sé o un elemento da inserire sulla tavola dell’artista. Un’occasione unica per sperimentare la plastilina in un’esperienza collettiva che unisce arte, gioco e immaginazione.

Dopo Milano, la mostra proseguirà il suo tour con tappe all’interno delle più innovative manifestazioni legate al mondo dell’arte: Photo London (maggio), Frieze Seoul (settembre) e Art Basel Paris (ottobre). Attraverso questa partecipazione, la plastilina Pongo riafferma il suo status di icona senza tempo, capace di prendere sempre nuove forme nelle mani di chi la lo modella.

I workshop si terranno sabato 1° marzo alle 11 e alle 16.30 , e domenica 2 marzo alle 13 16.30