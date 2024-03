Milano, Monte Rosa 91 apre le porte alla cultura domenica 10 marzo: il programma della giornata

Milano, 7 marzo 2024 – Domenica 10 marzo l'iconico edificio firmato da Renzo Piano "Building Workshop" di via Monte Rosa 91 a Milano, apre le porte al pubblico con una serie di proposte culturali. L'edificio diventerà una piazza per accogliere la visione propositiva e lo sguardo progettuale delle donne sulla realtà metropolitana e sullo spazio urbano con l'evento "Noi siamo città. Il senso delle donne per lo spazio", inserito nel palinsesto "Parco della

Luce".

L'appuntamento è alle ore 16 alla fermata della M1 Amendola. Il percorso comincia con una passeggiata di un'oretta nel quartiere di Amendola, accompagnati da una guida esperta che inviterà i partecipanti a guardare gli spazi da un punto di vista femminile e racconterà luoghi e aneddoti sulle donne che hanno reso unica questa parte della città. Punto di arrivo della passeggiata l'auditorium di via Monte Rosa 91 dove ci saranno talk e confronti sul rapporto tra la città e le donne: come vengono rappresentate nell’arte e come vogliono invece autorappresentarsi; come inventare un mondo nuovo, proponendo modelli e architetture che tengano conto delle differenze di genere per fare una città inclusiva, propositiva, sicura.

Collaboratori e “guide” in questo cammino sono: Urbanfile, dal 2008 osservatorio sulla città che cambia; Roberta Scorranese, autrice ; Barbara Piccolo, tra le direttrici artistiche di InQuiete Festival; Elena Granata, professoressa di Urbanistica al Politecnico di Milano e autrice de Il senso delle donne per la città (Einaudi); Gioia Salvatori, autrice e attrice. "La città è movimento e desiderio, la città è vita. Ma anche l’occasione per le donne di esprimere la loro visione dello spazio come luogo accogliente che favorisca le relazioni e gli incontri tra le persone", commenta Gaia Manzini, direttrice artistica di “Parco della Luce”, il progetto nel quale è inserito l'evento di domenica 10 marzo.

La giornata si concluderà alle 18:45 con Gioia Salvatori, autrice e attrice, protagonista di in un monologo comico per rifare il mondo. "Le donne non si accontentano più di 'una pezza rattoppata', vogliono creare un mondo e abitarlo, incorporarlo, goderlo forte. Per fare, però bisogna anche saper disfare modelli letterari e miti, proporne di nuovi e implausibili e auspicarne di migliori. Tutto mentre si sorride. Un vademecum di sopravvivenza contro l'invasione di quello che non vogliamo e due tre alternative per farsene beffa. Anche perché, se non si ride, non è una rivoluzione", spiega l'autrice

L’evento è a partecipazione gratuita sul sito internet eventbrite.it