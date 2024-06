I mondiali di ginnastica ritmica a Milano: la World Cup 2024 a Forum di Assago dal 21 al 23 giugno

Milano – La città si appresta ad ospitare le Farfalle e le individualiste della nazionale italiana di ginnastica ritmica con l'atto finale della World Cup 2024. In programma dal 21 al 23 giugno all'Unipol Forum di Assago, la tappa italiana chiude il circuito della Coppa del Mondo, ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi di Parigi. In scena cinquantuno atlete individualiste in gara provenienti da 37 paesi.

A difendere i colori azzurri ci sarà il team dell'Accademia di Desio, formato dagli avieri dell'Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e dall'agente delle Fiamme Oro Alessia Russo. Tra le individualiste, invece, i riflettori saranno puntati sulla vicecampionessa d'Europa e del Mondo, l'agente della Polizia di Stato Sofia Raffaeli, e sulla sua compagna alla Ginnastica Fabriano, il sesto aviere del Gruppo Sportivo di Vigna di Valle, Milena Baldassarri.

L'evento, che sarà trasmesso su La 7, è stato presentato in Regione Lombardia alla presenza anche della direttrice tecnica nazionale della sezione di ritmica, Emanuela Maccarani e del presidente della Federazione Ginnastica d'Italia Gherardo Tecchi. Per celebrare la partnership con la Regione Lombardia la squadra 'B' della Nazionale Italiana si è esibita in piazza Città di Lombardia alla presenza del governatore Attilio Fontana e della sottosegretaria a Giovani e Sport Lara Magoni.

La Federazione Ginnastica d'Italia e la Regione hanno siglato anche un accordo di cooperazione denominato 'Parigi 2024', per l'ammodernamento dell'Accademia di Ginnastica Ritmica in largo Atleti Azzurri d'Italia a Desio (Mb), la cosiddetta 'Casa delle Farfalle’, . Il progetto di riqualifica riguarda anche l'Accademia federale S. Guglielmetti, l'impianto di artistica, maschile e femminile situato a Milano.