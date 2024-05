Mondiali di ritmica a giugno. Gli atleti di 5 continenti allo Sporting Milano 3

Lo Sporting Milano 3 annuncia la partnership con i Mondiali di ritmica di giugno. L’occasione è stata la presentazione del programma delle manifestazioni in calendario fino a dicembre che si è tenuta nella sala Silvio Berlusconi dello Sporting davanti a un parterre di influencer e a decine di aziende rappresentate dai loro manager. Tra questi eventi spiccano la competizione paralimpica di tennis in carrozzina che si svolgerà l’1 e 2 giugno e la partnership con la Fig per La tappa milanese del 21, 22 e 23 giugno del Circuito World Cup di ginnastica ritmica che assegnerà i titoli di Coppa del Mondo 2024, sia individuali che di squadra.

Le gare si svolgeranno al Forum di Assago mentre le rappresentative nazionali di tutti e 5 i continenti si alleneranno allo Sporting. L’Italia sarà rappresentata dalla vice-campionessa del mondo in carica Sofia Raffaeli, e dalla squadra nazionale “Le Farfalle”. Insomma, Milano 3 diventerà grazie allo Sporting la capitale della ginnastica ritmica con atleti che potranno allenarsi nelle strutture del centro sportivo. Le farfalle sono già di casa a Basiglio, essendo state protagoniste del Christma Show 2023 . E a proposito di questo straordinario evento natalizio considerato tra i più importanti e prestigiosi del panorama milanese, presentata anche la prossima edizione del 14 dicembre 2024 che si prospetta di altissimo livello. Daniel degli Esposti, direttore dello Sporting ma soprattutto anima creativa e artistica nonché istrionico presentatore del Galà, nato nella scuderia dell’ impresario Bibi Ballandi, ha illustrato il format dell’evento che prevede nella settimana precedente allo spettacolo ben 10 tornei sportivi di varie discipline, tra cui il nuovissimo pickleball, abbinati ad altrettanti sponsor e testimonial. Lo show in prima serata televisiva, all’interno del quale è prevista l’assegnazione del prestigioso premio "il cuore nel cristallo" sarà, come sempre, ricco di personaggi famosi. Il Christmas Show dello Sporting, evento a scopo benefico e che dà lustro al territorio basigliese, quest’anno vedrà la partnership con Aism, l’associazione italiana sclerosi multipla. Un risultato possibile grazie agli eventi sportivi che arrivano sul territorio e alla solidarietà dei cittadini e non solo che fanno parte integrante della famiglia dello Sporting.